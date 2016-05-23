ظهرت في الاواني الاخيرة العديد من البرامج التي التي تسمح لنا بتشغيل تطبيقات والعاب الاندرويد على الكومبيوتر لكن قليلها التي حققت اعجاب مستخدميها من بينها برنامج bluestacks و برنامج Droid4X لكن العيب الموجود في هذه البرامج هي حاجتها الى حسوب قوي. اليوم اشارككم برنامج جديد يمكن تشغيله حى على الحواسب ذو جودة ضعيفة بعد تجربة البرنامج اعجبني واستحق اكتب عليه هذا الموضوع . البرنامج مجاني ونظيف يمكن تحميله من موقعه الرسمي محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة رابط البرنامج Nox APP Player_Best APP Player Ever لمن اراد شرح البرنامج بالفيديو https://youtu.be/1XzJkLeDFvY