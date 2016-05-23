محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة noki1267, ‏23 ماي 2016.

  1. noki1267

    noki1267 :: عضو منتسِب ::

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    ظهرت في الاواني الاخيرة العديد من البرامج التي التي تسمح لنا بتشغيل تطبيقات والعاب الاندرويد على الكومبيوتر لكن قليلها التي حققت اعجاب مستخدميها من بينها برنامج bluestacks و برنامج Droid4X لكن العيب الموجود في هذه البرامج هي حاجتها الى حسوب قوي.
    اليوم اشارككم برنامج جديد يمكن تشغيله حى على الحواسب ذو جودة ضعيفة بعد تجربة البرنامج اعجبني واستحق اكتب عليه هذا الموضوع .


    البرنامج مجاني ونظيف يمكن تحميله من موقعه الرسمي
    محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة
    [​IMG]

    رابط البرنامج

    Nox APP Player_Best APP Player Ever

    لمن اراد شرح البرنامج بالفيديو

    https://youtu.be/1XzJkLeDFvY
     
    2 معجبون بهذا.
    noki1267, ‏23 ماي 2016
    #1
  2. SadaAlnsyan

    SadaAlnsyan :: عضو منتسِب ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    جزاك الله خيرا
    فعلا اجمل محاكي استخدمته ، لكن المشكلة هي كيفية استخدام الصور المخزنه علي الكمبيوتر في التطبيقات
     
    SadaAlnsyan, ‏19 جوان 2016
    #2
  3. mahyo23

    mahyo23 :: عضو منتسِب ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    بارك الله فيك

    جاري التجريب .
     
    mahyo23, ‏21 جوان 2016
    #3
  4. اسيل الحياة

    اسيل الحياة :: عضو مُتميز ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    بارك الله فيك
     
    اسيل الحياة, ‏21 جوان 2016
    #4
  5. fostar55

    fostar55 :: عضو منتسِب ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    بارك الله فيك كنت أستخدم nox كذلك هو رائع
     
    fostar55, ‏25 جوان 2016
    #5
  6. YOUCEFCRIPCHO

    YOUCEFCRIPCHO :: عضو مُشارك ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    شكرا جزيلا جاري التجريب
     
    YOUCEFCRIPCHO, ‏5 أكتوبر 2016
    #6
  7. skoda

    skoda :: عضو مُشارك ::

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    رد: محاكي جديد لتشغيل تطبيقات الاندرويد على جميع الحواسب حتى بالمواصافات الضعيفة

    شكرا لك
     
    skoda, ‏16 أكتوبر 2016
    #7
  8. azeddine24

    azeddine24 :: عضو منتسِب ::

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    تم تحميل البرنامج و تثبيته بنجاح لكنه لم يشتغل عند الدخول يظهر لي هذا المشكل و لا يكتمل 100% لرجو تقديم الحل بسرعة
     
    azeddine24, ‏6 فيفري 2017
    #8
  9. azeddine24

    azeddine24 :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]
     
    azeddine24, ‏6 فيفري 2017
    #9
  10. marwane323

    marwane323 :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك أخي شكرا على البرنامج
     
    marwane323, ‏3 مارس 2017 على 15:59
    #10
  11. Ghada Dz

    Ghada Dz :: عضو منتسِب ::

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    Ghada Dz, ‏3 مارس 2017 على 16:05
    #11