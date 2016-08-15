ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

السلام عليكم كااين بززاف منا يحوسو على ترددات القنوات ويروحو للانترنت نقوللهم لا لا نجيبلكم على المباشر {من تلفازنا يعني} [COLOR="Magenta"تردد قناة الشروق الجزائرية][/COLOR] SD الجديد 2016 على النايل سات Echorouk TV 12360 H 27500 تردد قناة الشروق tv الجزائرية HD على النايل سات Echourouk tv frequency channel on nilesat 11958 H 27500 3/4 تردد قناة الشروق HD على عربسات Badr @ 26 east 11727 H 27500 ملاحظة : قناة الشروق HD فائقة الجودة يمكن التقاط اشارتها ومشاهدة برامجها على أجهزة الإستقبال التي تدعم البث فائق الجودة ------------ تردد قناة الشروق tv الجزائرية على القمر hotbird التردد 11663 V 27500 3/4 في عدد قادم ان شاء الله