ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

الموضوع في 'منتدى إستقبال القنوات وتردداتها' نشر بواسطة LINA NONA, ‏10 جويلية 2016.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    السلام عليكم
    كااين بززاف منا يحوسو على ترددات القنوات ويروحو للانترنت
    نقوللهم لا لا نجيبلكم على المباشر {من تلفازنا يعني}


    [COLOR="Magenta"تردد قناة الشروق الجزائرية][/COLOR] SD الجديد 2016 على النايل سات Echorouk TV

    12360
    H
    27500
    تردد قناة الشروق tv الجزائرية HD على النايل سات Echourouk tv frequency channel on nilesat

    11958
    H
    27500
    3/4
    تردد قناة الشروق HD على عربسات Badr @ 26 east

    11727
    H
    27500
    ملاحظة : قناة الشروق HD فائقة الجودة يمكن التقاط اشارتها ومشاهدة برامجها على أجهزة الإستقبال التي تدعم البث فائق الجودة
    ------------
    تردد قناة الشروق tv الجزائرية على القمر hotbird
    التردد 11663
    V
    27500
    3/4



    في عدد قادم ان شاء الله
     
    2 معجبون بهذا.
    LINA NONA, ‏10 جويلية 2016
    #1
  2. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    رد: ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

    باآآركَ الله فيك وجزاآآاك الله خيرا
     
    2 معجبون بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏10 جويلية 2016
    #2
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

    شكرا فاطمة الزهرة
     
    1 معجب بهذا.
    LINA NONA, ‏10 جويلية 2016
    #3
  4. MESSI23000

    MESSI23000
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    رد: ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

    باآآركَ الله فيك وجزاآآاك الله خيرا
     
    2 معجبون بهذا.
    MESSI23000, ‏15 أوت 2016
    #4
  5. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    رد: ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    حمزةusma, ‏15 أوت 2016
    #5
  6. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: ترددات تهمك {قنوات جزائرية A3..ecorouk tv....}

    شكرآ لزيآرة
     
    LINA NONA, ‏21 أوت 2016
    #6
  7. king5Dz

    king5Dz :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على الشرح
     
    king5Dz, ‏8 ماي 2017 على 22:00
    #7
  8. king5Dz

    king5Dz :: عضو منتسِب ::

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    شكرا بارك الله فيك
     
    king5Dz, ‏8 ماي 2017 على 22:12
    #8
  9. neymar_46

    neymar_46 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

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    مشكور على الموضوع
     
    neymar_46, ‏13 ماي 2017 على 12:06
    #9