كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

الموضوع في 'منتدى مواقع التواصل الإجتماعي' نشر بواسطة كلمات حررتها من نفسي, ‏21 أوت 2016.

  1. كلمات حررتها من نفسي

    كلمات حررتها من نفسي :: عضو منتسِب ::

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    من فضلكم دلوني وجزاكم الله كل خير
     
    3 معجبون بهذا.
    كلمات حررتها من نفسي, ‏21 أوت 2016
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

    يعني ما فهمتش طلبك
    يعني كيفاش تنحي متابعة صفحة
    ولا حابة تحذفي صفحة انت خادمتها
    ولا حابة تحذفي الفايسبوك نتاعك
    ردي عليا باش نعاونك اوكي سلام .
     
    3 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏22 أوت 2016
    #2
  3. كلمات حررتها من نفسي

    كلمات حررتها من نفسي :: عضو منتسِب ::

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    رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

    نحذف صفحة أنا خادمتها وشكرا أخي
     
    2 معجبون بهذا.
    كلمات حررتها من نفسي, ‏28 أوت 2016
    #3
  4. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    hakim story, ‏28 أوت 2016
    #4
  5. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

    كيفآه
    une page
    ولآ
    Un Compt
     
    LINA NONA, ‏28 أوت 2016
    #5
  6. كلمات حررتها من نفسي

    كلمات حررتها من نفسي :: عضو منتسِب ::

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    رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

    بارك الله فيك
     
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    كلمات حررتها من نفسي, ‏1 سبتمبر 2016
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    تكتبين في جوجل Comment je blok mon facebook
    وبعدها تدخلين في صفحة مساعدة فايسبوك
    فيشرحون الطريقة
    ويعطون لك الخيار أن تتصلي بفايسبوك لغلقها نهائيا
    عندها تضغطين على
    Conecter nous
    وتدخلين فايسبوكك والباسوورد
    فيخبرونك أن فايسبوكك تم غلقه
    وبعد خمسة عشر يوما سيتم إزالتها نهائيا من الفايسبوك
    وإذا غيرت قرارك يمكنك إعادة فتحه ولكن قبل 15 يوم
    لأنه بعد 15 يوم ستكون صفحتك أغلقت بالكامل
    سلام
     
    sanaya, ‏19 فيفري 2017 على 23:10
    #7