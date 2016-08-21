كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟

يعني ما فهمتش طلبك

يعني كيفاش تنحي متابعة صفحة

ولا حابة تحذفي صفحة انت خادمتها

ولا حابة تحذفي الفايسبوك نتاعك

ردي عليا باش نعاونك اوكي سلام .

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