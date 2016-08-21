الموضوع في 'منتدى مواقع التواصل الإجتماعي' نشر بواسطة كلمات حررتها من نفسي, 21 أوت 2016.
من فضلكم دلوني وجزاكم الله كل خير
رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟
يعني ما فهمتش طلبك
يعني كيفاش تنحي متابعة صفحة
ولا حابة تحذفي صفحة انت خادمتها
ولا حابة تحذفي الفايسبوك نتاعك
ردي عليا باش نعاونك اوكي سلام .
رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟
نحذف صفحة أنا خادمتها وشكرا أخي
رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟
سلام ادخلي لهذا الرابط واتبعي الخطوات بالتوفيق خيتو :
https://www.facebook.com/help/223786757631885
رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟
كيفآه
une page
ولآ
Un Compt
رد: كيف أحذف صفحة في الفايسبوك؟
بارك الله فيك
تكتبين في جوجل Comment je blok mon facebook
وبعدها تدخلين في صفحة مساعدة فايسبوك
فيشرحون الطريقة
ويعطون لك الخيار أن تتصلي بفايسبوك لغلقها نهائيا
عندها تضغطين على
Conecter nous
وتدخلين فايسبوكك والباسوورد
فيخبرونك أن فايسبوكك تم غلقه
وبعد خمسة عشر يوما سيتم إزالتها نهائيا من الفايسبوك
وإذا غيرت قرارك يمكنك إعادة فتحه ولكن قبل 15 يوم
لأنه بعد 15 يوم ستكون صفحتك أغلقت بالكامل
سلام
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).