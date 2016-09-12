طلة على خزانة سميّه

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016.

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  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    مرحبا يا لمّاويات
    تقبل الله منا ومنكم
    وعيدكم مبارك سعيد

    اليوم حبيت تقرعجو شويا معي فخزانتي البسيطة

    كي كنت صغيرة كل ما نكبر على قشي أمي تبدا تصدق فيه وانا مكنتش نحب هه كنت نحب نحتفظ بيه ومن بعد أمي ربي يحفظها بدات تفهمني وكاين لي محتاج وهكذا
    فاحتفظت ببعض القطع فقط التي كنت احبها كثيرا
    لذلك وودت ان يكون افتتاح خزانتي بملابس الصغر

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    مئزر الابتدائي

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    المتوسط


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    ههه هذي كانت تلبسها ختي الي كبيرة عليا وكنت نحب نلبسها مالقري كبيرة مي كي عاد تجي قدي ديتها ههه ورثتها
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذي الروبة اللي نحبها بزاف كنت ومازلت :love01:
    [​IMG]

    الى الملتقى ان شاء الله مع القش تع الدار تع دوكا ههه



     
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    Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    السلام عليك
    صحة عيدك
    راه عندك الأرشيف هههه
    يعطيك الصحة انا قشي قاع مديته خبيت برك شوية قلت نلبسه لبنتي مستقبلا خخخ
     
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    آمِيْرَتُه, ‏12 سبتمبر 2016
    #2
  3. koko DZ

    koko DZ :: عضو مُتميز ::

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    السويد
    رد: طلة على خزانة سميّه

    يعطيك الصحة مازلتي محتفظ بيهم

    ههههه انا ماما نقلها غير معجبتنيش هد اللبسة

    او نقعد مدة منلبسهاش
    كي نروح نحوس عليها في لخزانة

    تقلي راني مديتها
     
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    koko DZ, ‏12 سبتمبر 2016
    #3
  4. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    في أرض الله الواسعة
    رد: طلة على خزانة سميّه

    ماشاء الله
    الله يبارك
    المزرعة كان عندي خوه بصح مازال محافظا عليهم
    يعطيك الصحة
    علابيها ماحبيتيش يدلك التصاور ههه
    بلعمي التصاور وما حبيتيش تطلقيهم تطلقي اللبس خخخخخ
    امزح حبيبتي تتهني بيهم
    في المتابعة وبشوق ^^
     
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    بنقابي افتخر, ‏12 سبتمبر 2016
    #4
  5. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    رد: طلة على خزانة سميّه

    السلام عليكم

    اختي يعطيك الصحة مام انا راني محتفظة بيهم

    في المتابعة
     
    2 معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏12 سبتمبر 2016
    #5
  6. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    وعليك السلام
    هههه ارشيف من 1995 ههه
    الله يسلمك اميرة
    اييه ان شاء الله يارب كي ليوم ربي يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة ويبلغك اليوم لي تلبي فيه قشك لبنتك يارب
    أهلا كوكو الهايلة
    ههههه اه في هذي نتيا لي درتيها بروحك هههه واش داك تهدري ههه طفروك فقشك ياااه ههه
    تسلمي على الوجود المرح
    ااهلاااا الطباخة تعنا ما شاء الله
    مزيا كي عاد جيتي ههه هنا غير الغير متسخفي هههه وقريت ردك فلي كريب يا ستوتة صار من لبارح ونتي بين تدخلي ولالا هههه
    سررت بمزاحك الطريف
    ان شاء الله بعد قليل نحط .... مممم حتى تشوفي
    يا هلا بقطرورتي صح عيدك الله يسلمك
    ههه هكذاك نستعرف بيك حتفظي ولبي لبنتك ان شاء الله
    طيب ختيتو بعد شوي ان شاء الله الجديد

    [​IMG]
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016
    #6
  7. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر
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    رد: طلة على خزانة سميّه

    السلام عليكم حبيبتي
    ياعمري ماشاء الله حوايج يهبلوا ورجعت فيا الحنين للطفولة
    خسارة انا كامل حوايجي مديتهم مابقالي والو يالوكان قطعة
    معليش كي تجي بنتي نخبيلها حوايجها وكي تكبر ندخلها للمة ونصورهم خخخخ
    ربي يحفظك تحياتي
     
    3 معجبون بهذا.
    الزهرة الحمراء, ‏12 سبتمبر 2016
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    اهلا زهرورتي
    الله يسلمك حنونة ، معليش ركي ديتي الاجر باذن الله
    ان شاء الله يارب عقبة ما نباركولك على البنت ثم نشوفو حوايج الكتكوتة بنت الزهراء ان شاء الله يارب
    الله ارزق كل عقيم بذرية صالحة يارب اللهم أسر قلوبهم وحقق مناهم في رؤية اطفالهم يا رزاق يا كريم
    الجديد بعد ثواني
    ان شاء الله
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    Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    طلة على خزانة سُمَيّه
    عبايات الدار

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    الى الملتقى ان شاء الله
    :-r:):love01:
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

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    هههشكون لي ره يطل من غير اللماويات ؟
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏12 سبتمبر 2016
    #10
  11. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    رد: طلة على خزانة سميّه

    السلام عليكم
    صح عيدكم كل عام واتنتم بخير
    تبارك الله رووعة ذكريات الطفولة ^-^
    ننتظر المزيد
     
    2 معجبون بهذا.
    *amani*, ‏13 سبتمبر 2016
    #11
  12. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

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    Batna
    رد: طلة على خزانة سميّه

    سلام عليكم
    اذا نتي كنتي ديريها كي كنتي صغيرة انا للضك نديرها
    ساعات ماما تجبد في قشي ونا نجبد ..نقولها متصدقيهش نلبسو .
    ختي قاتلي احشمي على عرضك..صدقي كشما تغسلي عظامك هه
    الله غالب منيش بخيلة ..بصح نقطة ضعفة هي الذكريات
    ديجا كي شفت قشك جاني لبكا :cray02:
    زعما ميكونش قشي وسرقتهولي ؟؟ ههه
    ربي يبارك. قشك شباب باين بلي ماماك كانت ذواقة
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    باتنية و نص, ‏13 سبتمبر 2016
    #12
  13. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه


    اهلا باماني
    الله يسلمك حبيبة
    ربي يبارك فيك
    ان شاء الله على الاغلب نزيد نكمل اليوم قش المنزل
    نورتي ختيو
    وعليك السلام
    هههه عبالك ضحكتيني انا حسبت غير انا اللي نعشق في قشي ههه ما دراك نتيا مي سمحيلي قرعتيها هههه
    ههه لالا مسرقتلكش هههه زيدي شوفي وتاكدي هههه
    ربي يبارك في حنونة والله يسلمك
    نورتي

    [​IMG]
     
    2 معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏13 سبتمبر 2016
    #13
  14. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    السلام عليكم
    ساعة وانا نستنى الصور يطلعو شيبوني ههه
    صوالحك شابيـــن سمية ، مام انا عجبتني معشوقتك اخر وحدة فيهم ههه
    كامل عنا بعض الاغراض تع الصغر منفرطوش فيهم " مام تع درك كاين لي متقدريش تفرطي فيهم هه ''
    انا لحد الان مزالت مخبية فليزة صغييورة فيها قش تع الصغر لي كنت نعشقو نخليه تا نلبسو لبنتي مستقبلا لا بغا يكون ديمودي ههه
    + وحد لاغوب عندي تع عراس تع صغر نمووت عليها وما نقدش نفرط فيها والو ساعات كي نحب نشوفها نلبسها لبنت خالتي الصغيرة ونعاود نرجعها ههه هبال والله
    راني حكيتلك قاع حياتي ههه
    شكرا ليك سميه فكرة مليحه
     
    ماجدة لربها ساجدة, Soumia hadj mohammed و *amani* معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏13 سبتمبر 2016
    #14
  15. Pink Rose

    Pink Rose :: عضو مُتميز ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    قشك رووعة ههههه مزالك محتفظة بقش الصغر ههههه باهي خبيه لبنتك المستقبلية
    في انتظار بقية قشك
     
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    Pink Rose, ‏30 سبتمبر 2016
    #15
  16. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    هههههههه والله غير قشك الله يبارك :thumb_up02::thumb_up02::up::up:
    دسيهم لاحفادك :d:d:d
    تقبلي مروري:$ حبيبتي:love01::love01: وشكرا:regards01::regards01::regards01:
     
    Soumia hadj mohammed و Djaouida معجبون بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏30 أكتوبر 2016
    #16
  17. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    سلااام....الله يبارك حوايج يهبلو
     
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    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #17
  18. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: طلة على خزانة سميّه

    يعطيييييك الصحة
     
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    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #18
  19. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: طلة على خزانة سميّه

    مشاء الله اختي
    حوايجك شابين
    بصحتــــــــــــك​
     
    ماجدة لربها ساجدة و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏9 ديسمبر 2016
    #19
  20. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم لبنات
    بيييي شحال توحشتكم
    سكون الفجر رقية بنقابي اقتخر جيهان عبير وعبير
    عاشقة الجنة ام عثمان ام لقمان ام ياسمين شيرين ملاك حلمنا الوردي قطر الندى كاري الزهرة الحمراء كوكو سجينة الصمت اميرته
    كلكن يا اميرات وعذرا لمن نسيت ذكرها
    اسال الله ان تكونوا بخير وعافية
    هيا لنكمل طلتنا على خزنة سمية

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    أم ياسمينdz و ماجدة لربها ساجدة معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏21 ديسمبر 2016
    #20
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