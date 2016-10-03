فيس بوك تطلق مسنجر لايت للإتصالات البطيئة

كما فعلت مع تطبيقها الرئيسي للشبكة الاجتماعية، ها قد وصل مسنجر لايت. نسخة صغيرة مخففة من تطبيق مسنجر للوصول إلى شرائح المستخدمين ذوي الأجهزة الضعيفة والإتصال البطيئ.تستهدف فيس بوك من هذا التطبيق من لديه هاتف أندرويد قديم يعود تصنيعه إلى خمسة أعوام مثلاً عندما كانت قدرات المعالجات والذاكرة العشوائية وحتى مساحة التخزين متواضعة قياساً باليوم.فالتطبيق لا يستهلك موارد الجهاز بشكل كبير مثل تطبيق مسنجر الكامل، لكن بنفس الوقت لا يقدم كافة المزايا على ما يبدو من الفيديو الترويجي له. من الملاحظ أن نافذة الدردشة لاتحوي زري المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ما يعني أنه مجرد دردشة نصية وتبادل صور ورموز تعبيرية وملصقات.هذه خطوة منطقية بعض الشيء، فيس بوك تسعى نحو المليار الثاني من المستخدمين وهؤلاء يتواجدون في دول ذات اتصالات بطيئة وميزانيات ضعيفة لاتتحمل شراء هواتف متطورة كل سنة أو اثنتين، لذا توفير مكالمات الفيديو لن يكون مفيداً لهم لأن الإتصال لديهم لن يشغلها.لأن الإتصال ضعيف فإن حجم التطبيق صغير أيضاً حيث يبلغ 10 ميغابايت فقط – ليس كما هو الحال مع فيس بوك لايت – ومتاح للتحميل حالياً في تونس و ماليزيا وعدد قليل من الدول ذات الإتصالات الضعيفة وستوسع فيس بوك لاحقاً الدول التي يغطيها.