تعرف على طريقة عمل حساب سكايب Skype شرح الخطوات بالصور

انشاء حساب سكايب اليوم حبيت اطرح عليكم موضوع مهم وقرأت عنه الكثير فحبيت شاركم اياه وهو كيفية عمل وشرح بالخطوات و الصور











برنامج سكايبي يعد من اهم البرامج التي تعمل على ربط الناس ببعض من جميع انحاء العالم فمن خلاله تستطيع اجراء مكالماتك المجانية بالصوت والصورة ومحادثاتك الجماعية، كما ويسمح لك برنامج skype من الدخوال الى غرف الدردشة الجماعية، حيث تتمكن من خلال برنامج سكايب اضافة جهات اتصالك بكل سهولة، وربط حسابات قوقل و فيس بوك و تويتر وانستقرام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، من اكثر البرامج نقاءا من حيث جودة الصوت والصورة، وافضل برنامج مكالمات مجانية صوت وصورة للكمبيوتر كما ان البرنامج يتوفر بالعربي فهو سهل الاستخدام ولا يحتاج الى برامج اخرى ولكن قبل ان تنشئ حساب سكايب يجب ان يكون لديك حساب هوتميل اولا











طريقة انشاء حساب سكاي بي بالعربي :













1. بعد ان قمت بعمل حساب على الهوتميل الان ادخل على صفحة سكاي بي لتسجل دخولك ولتحصل على حساب سكايبي وذلك بالنقرعلى "الحصول على سكايبي"











رابط تسجيل حساب سكايب عربي من هنا























2. قم بالنقر على “الانضمام الينا” حتى تستطيع عمل سكايب جديد



























3. ستنتقل الى صفحة انشاء حساب في السكاي بي كما هو موضح بالشكل، يجب عليك ملء الخانات الفارغة امام كل مطلوب























4. انظر الى الصور التالية وتتبع الخطوات المرقمة الاتية :



































5 .بعد النقر على ايقونة “أوافق – متابعة” كما هو موضح بالشكل نكون قد وصلنا الى الصفحة الخاصة بك بعد التسجيل في سكايبي



























تهانينا لقد اصبح لديك حساب في سكايبي جديد











