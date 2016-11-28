نبذة مختصرة حول برنامج المؤذن

تحميل برنامج المؤذن للكمبيوتر والموبايل، يحتاج المستخدمون إلي العديد من التطبيقات الإسلامية التي تساعدهم في حياتهم اليومية لأداء الفروض وغير ذلك حيث يوجد برامج للأذكار والذي من خلاله يستطيع كل مستخدم أن يقرأ مجموعة كبيرة من الأذكار اليومية وأيضاَ توجد برامج لقراءة القران والتي تكون بمثابة مصحف علي الموبايل الخاص بك وأيضاً ظهر مؤخراً "برنامج المؤذن" الذي يعد أحد أهم التطبيقات والبرامج الإسلامية التي يحرص كل مستخدم علي تحميلها للإستفادة منها ومن خدماتها حيث يقدم برنامج المؤذن مجموعة من المميزات والإمكانيات الرائعة التي يحتاجها كل مسلم فهو بمثابة منبه لكل أوقات الصلاة فالبرنامج مزود بقاعدة بيانات خاصة بمواقيت الصلاة يتمكن من خلالها من تذكير المستخدمين بهذه الأوقات حيث يتم ضبط أذان معين من خلال مجموعة الأصوات التي يوفرها لك البرنامج لتختار منها ما يناسبك ليقوم البرنامج بعد ذلك تلقائياً بتنبيهك في كل وقت حتي لا تفوتك أي صلاة لذلك فإن هذا البرنامج قد إنتشر بطريقة كبيرة وزاد عدد مستخدميه حول العالم وتفوق على العديد من البرامج الإسلامية مثل برنامج أذكاري وبرنامج القرآن الكريم حيث وصل إلي ملايين المستخدمين فالبرنامج لا يتأثر بمشكلة الفرق الزمني بين مختلف البلدان فهو يستطيع أن يحدد مواقيت الصلاة في كل بلد عن طريق ضبطك له بكل سهولة مما يجعل هذا البرنامج أحد أكثر البرامج الإسلامية إنتشاراً نظراً لخدماته الحقيقية التي يقدمها لمستخدميه لذلك عليك تحميل برنامج Al-Moazin Lite للكمبيوتر 2015 وأيضاً يمكنك تحميل برنامج المؤذن اخر إصدار. طريقة إستخدام برنامج المؤذن للأندرويد والأيفون :- يعد برنامج المؤذن برنامج بسيط وسهل الإستخدام فهو يوفر مجموعة من الإعدادات التي يمكنك إستخدامها في أي وقت وبكل سهولة كما أن البرنامج يتميز بواجهة إستخدام تم تصميمها بشكل رائع لكي تناسب كل المستخدمين وتمكنهم من الوصول إلي الأدوات التي يقدمها البرنامج لذلك فإن كل ما عليك هو تحميل برنامج "azan" والذي ستجده متوفراً في أي وقت علي متجر التطبيقات جوجل بلاي لتقوم بتحميله وتبدأ بعد أن تنهي عملية التحميل في تثبيت البرنامج حيث ستأخذ منك عملية التثبيت بضع دقائق لتتمكن بعد ذلك من فتح البرنامج والبدأ في إستخدامه وسيطلب منك البرنامج أن تقوم بإتاحة معرفة الموقع الجغرافي الخاص بك حيث يرتبط البرنامج بال GBS الخاص بهاتفك المحمول ليقوم بعدها البرنامج في أداء مهامه وتحديد مواعيد الأذان والقبلة وغير ذلك من المهام والإمكانيات التي يقوم بها البرنامج ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تحديثه وتطويره لكي يعمل بأكثر من توقيت عالمي فهو يستطيع تحديد مواعيد الأذان لملايين المدن حول العالم ورغم ذلك فإن برنامج المؤذن لا يحتاج إلي أي خبرة سابقة في التعامل معه، كما أن البرنامج يوفر تنبيه مرئي قوي لكي تتمكن من معرفة وقت الأذان في حالة كون الهتف الخاص بك صامتاً أو في حالة إستخدام البرنامج من قبل الصم حيث يوفر لهم هذا البرنامج إمكانية التنبيه لكل أذان عن طريق التنبيه المرئي وسيقوم البرنامج أيضاً بالإهتزاز Vibration حتي تتمكن من سماع الموبايل في حالة ضعف الصوت الخاص بالتنبيه لذلك فإننا ننصحك بتحميل برنامج صلاتك للاندرويد. إضغط هنا لتحميل برنامج المؤذن للكمبيوتر مجاناً إضغط هنا بتحميل برنامج المؤذن للموبايل مجاناً