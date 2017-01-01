5 أشياء يجب عليك التحقق منها قبل شراء هاتف ذكي

دقة شاشة الهاتف الذكي

الذاكرة الحية (الرامات)

المساحة التخزينية

حذاري من بطارية الجهاز

رقم إصدار نظام التشغيل

بالنسبة إليك، ما هي النصائح التي إتبعتها عند شراءك لهاتفك الذكي ويمكنك تقديمها لنا ؟