5 أشياء يجب عليك التحقق منها قبل شراء هاتف ذكي

تتواجد في السوق العديد من الهواتف الذكية مصنعة من طرف العشرات من الشركات، منها المعروفة ومنها الغير معروفة، وفي كثير من الأحيان، يصعب كثيرا الإختيار بين العلامات التجارية خاصة أن بعضها تقترح هواتف ذكية بأسعار مغرية، فإذا واجهتك صعوبة في إختيار هاتفك الذكي الجديد، ندعوك لمتابعة هذا الدليل الذي سيساعدك بكل تأكيد في الوصول إلى مبتغاك. في الوقت الحالي، العديد من الشركات المصنعة تقترح على الأقل هاتفين ذكيين في قائمتها، وذلك من أجل الوصول إلى اكبر عدد ممكن من الجمهور، وهذا ما ينطبق على سامسونج، HTC، وحتى إل جي والقائمة طويلة ولا يمكن ذكرها بالتفصيل، كما أنه مؤخرا غزت الهواتف الصينية أسواقنا العربية و حتى العالمية، حيث تقترح جوالات بأسعار مغرية وجودة عالية أيضا، ومن الشركات الصينية المعروفة التي تقترح هذه الميزات، نجد هواوي، Xiaomi ودون أن ننسى أيضا Meizu ولينوفو، ومع كثرة العروض التي من شأنها أن تجعلك مترددا في الإختيار، ندعوك للتحقق من 5 أشياء قبل إقتناء هاتف ذكي لتفادي أي مفاجأت غير سارة. دقة شاشة الهاتف الذكي منذ مدة طويلة كانت الشاشات ذات أبعاد 720 بكسل محجوزة للهواتف الراقية فقط، لكن مع مرور الوقت وتقدم التقنيات والإبتكارات الجديدة، أصبحت شاشات 1080 بكسل في السنوات الأخيرة هي الرائجة وحاليا وصلنا إلى QHD . في الوقت الحالي، من الأفضل تجنب الهواتف التي تعرض لك شاشة بدقة أقل من 720 بكسل، لماذا ؟ بكل بساطة لأن المصنع الذي يقدم لك شاشة بهذه الأبعاد هو في الواقع إختار هذه الدقة من أجل تخفيض التكلفة الصناعية لجهازه، وبالتالي يمكنك أن تكون متأكدا أن بقية المكونات ليست بالقوة الكافية. إنتبه أن تأخذ كلامنا على أنه يجب عليك إقتناء هاتف بشاشة QHD، لأن هذا القرار يعتمد بدرجة أولى على نوعية إستخدامك، فشاشة 720 بكسل كافية في أغلب الحالات، و1080 بكسل هي الأفضل لك في حالة كنت تستهلك بكثرة المواد المرئية كألعاب الفيديو والأفلام، أما QHD فهي مناسبة وداعمة لتقنية الواقع الإفتراضي لأنها تخفض البيكسيلاشن على الشاشة. الذاكرة الحية (الرامات) أنظمة iOS، أندرويد ووندوز فون هي في الواقع لا تحتاج إلى رامات كبيرة لكي تقدم أداء وإستقرار جيد، لكن شرائك لهاتف يحتوي على رام أقل من 1 جيغا هو في الحقيقة إختيار إنتحاري خاصة إن كان الجهاز يعمل على نظام أندرويد، لأن منصة جوجل المحمولة ذواقة للموارد كثيرا، لذا من الأفضل أن تكون الذاكرة الحية على الأقل 2 جيغا لتبقى هادئة، خاصة إن كنت تستخدم التطبيقات بكثرة. المساحة التخزينية نفس الشيء ينبطق على الذاكرة التخزينية، فإن كانت السعة أقل من 16 جيغا، فهذا سيؤثر سلبا على أداء هاتفك في وقتنا الحالي، مع العلم أن سعة الذاكرة التي تجدها في علبة الجهاز هي ليست كلها تحت أمرك، ولم يذكروا لك المساحة التي سيحجزها نظام التشغيل والتطبيقات الإفتراضية المدمجة معه، فهاتف بذاكرة تخزينية 8 جيغا على سبيل المثال، لن تكون لك سوى 4 جيغا قابلة للإستخدام، من جانب أخر، أنظمة التشغيل والتطبيقات يزداد حجمها مع مرور الوقت، لذا من الأفضل شرائك لجهاز بسعة تخزينية كبيرة من الأول، لكي لا تكون مجبرا على تغيير جهازك كل سنة. حذاري من بطارية الجهاز أغلبنا يوجه كامل أنظاره إلى التصميم، الشاشة والذاكرة الحية للهواتف الذكية، لكن لا يجب أن تنسى شيء أخر مهم جدا، إنها البطارية، صحيح أن عمر وأداء البطارية يعتمد بشكل كامل على مكونات الجهاز، لكن من الأفضل أن لا تكون تحت 2300 ملي أمبير، إلا في حالة أردت أن تمضي نصف نهارك في شحن الجهاز. رقم إصدار نظام التشغيل قبل شراء الهاتف الذكي، وجب عليك التحقق من إصدار نظامه، وذلك من أجل الحصول على كافة الميزات والوظائف الجديدة، ومن الأفضل التحقق أيضا أن الشركة المصنعة للهاتف تقترح تحديثات للنظام بصفة مستمرة للمستخدمين، خاصة إن كان الهاتف يعمل تحت نظام أندرويد، فبعض الشركات مهمتها بيع أجهزتها والسلام عليكم، لم أذكر نظام iOS، لأن شركة أبل معروفة بسرعة التحديثات ووصولها إلى كافة مستخدميها في وقت قياسي. هذه هي أهم نصائحي لك قبل شرائك لهاتف ذكي جديد ، لكن ربما تفطنت إلى عدم ذكري للمعالج أو كاميرا الجهاز، وفي الحقيقة هذه النقاط لا تقال للمبتدئين عموما، لكن دعني أقول لك أنك لو إشتريت هاتف مجهز بذاكرة عشوائية سعة 2 جيغا و16 جيعا كسعة تخزينية، ففي أغلب الأحوال ستحصل على معالج وكاميرا مرضية، لأن مواصفات وقوة مكونات الجهاز مترابطة مع بعض. المصدر : 5 أشياء يجب عليك التحقق منها قبل شراء هاتف ذكي بالنسبة إليك، ما هي النصائح التي إتبعتها عند شراءك لهاتفك الذكي ويمكنك تقديمها لنا ؟