لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏19 جانفي 2017.

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  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟
    من حيـــــــاتكـ؟ او من قلــــــبكـ؟ او من الدنيا؟
    او من اي شي يخطر ببــــالكـ؟

    اشيـــاء كثيرة تتمنى ان تمحيها من حياتك لو كان باستطاعتك
    فلو كنت عود ثقاب يشتعل نارا ماذا ستحرق ؟...............

    قلـــبكـ.........لابد وان يكون به مساحة قاحله تود ان تحرقها.........حب قديم...جروح باقيه.....انســــان؟؟؟؟..............ذكريات مؤلمه.........
    لو بيدك ماذا تود ان تحرق من قلبك وتمحيـــه؟
    دنيـــــاكـ................. مرحله تعثرت عليك من مراحل حياتك.
    سنين عشتها.......ذنوب فعلتها............اي شيء......
    مــــــــاذا ستحرق وتمحي من .................................؟
     
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    فارس الروح, ‏19 جانفي 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    الحمد لله ليس عندي شيء فعلته و انا نادم عنه
    و ان كان و لابد من حرق لحظة واحدة
    و هي لحظة اتخاذ قرار التخلي عن الدراسة
     
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    الامين محمد, ‏20 جانفي 2017
    #2
  3. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟
    لوكنت كذالك أحرق كل ظالم لا يحترم رأي الآخرين
    لو كنت كذالك أحرق كل صادر لقرارات إسترجالية ذون السماع لغيره
    لو كنت كذالك أحرق كل مسؤول لايفرق بين الحق والباطل إلا ما يملى عليه
     
    Malika Tlm, ميلينا, نعمات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    رابح66, ‏20 جانفي 2017
    #3
  4. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيمن جد واجتهد فى طرحه.
    وجزى ايضا من قام بنقله.
    رغم أنه منقول للمرة الثانية
    فهذا رابط للنقل الأول
    *
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    لوكنت عود كبريت ماذا سوف تحرق؟
     
    نعمات معجب بهذا.
    (منير), ‏20 جانفي 2017
    #4
  5. محفوظ البسكري

    محفوظ البسكري :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك على هذا لموضوع
     
    فارس الروح معجب بهذا.
    محفوظ البسكري, ‏20 جانفي 2017
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    نحرق الفريق البطني مش الوطني
    لاهيين بالصوارد و نساو العلام
    ههههه
     
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    habchisalaheddin, ‏20 جانفي 2017
    #6
  7. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو مُتميز ::

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    الحمدلله اخي والدراسة خيرها في غيرها
    اسعدت بمرورك هنا
     
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    فارس الروح, ‏20 جانفي 2017
    #7
  8. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو مُتميز ::

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    معك في هدا لكن وددت منك امور خاصة بك تدكرها
     
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    فارس الروح, ‏20 جانفي 2017
    #8
  9. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    أحرق من يمس والداي بسوء
     
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    FATIMA 19, ‏22 جانفي 2017
    #9
  10. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    لو كنت كذلك لاحرقت لحظة ضعف مررت بها الامس كلفتني العودة خطوات الى الخلف في علاقتي بربي
     
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    zohor kfz, ‏22 جانفي 2017
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    أحرق طيبة قلبي وخوفي اللذان دمرا حياتي
     
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    sanaya, ‏22 جانفي 2017
    #11
  12. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    احرق بعض الاحداث التي لا اريد تذكرها
     
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    عبير الغرام, ‏22 جانفي 2017
    #12
  13. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    شكرا لك أخي الفاضل على هذا الموضوع
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل يهودي أشعل النار في قلوب الفلسطينيين
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل ظالم على وجه الأرض و أحرق الظلم بذاته
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أساء للرسول صلى الله عليه و سلم
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أنكر وجود الله و رفض الإسلام و المسلمين
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من روج لليهود
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أراد المساس بالجزائر الحبيبة
    لو كنت عود ثقاب سأحرق إسرائيل بأكملها و أحرق كل من يدّعي أنه سيحميها
    لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من ظن بالله سوءا

     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏22 جانفي 2017
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ليس هناك ما يوجب الحرق ...
    فالحياه جميلة بحلوها ومرها ...
    والحمد لله والشكر له على ما نحن فيه من نعم
     
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    aljentel, ‏22 جانفي 2017
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel

    هههههههههههههههههههه عجبتني هذي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏22 جانفي 2017
    #15
  16. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم السلام..

    لو أنني أبدأ بالحرق ستحدث هنا الكثير من الحرااااااائق وينتهي الأمر بحرائق لا احد يستطيع اطفائها
     
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    الصحافية الساخرة, ‏22 جانفي 2017
    #16
  17. خديجة ph

    خديجة ph :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    مشكور أخي على الموضوع. شخصيا لو كنت عود ثاقب لاحرقت جزءا من قلبه يكره حب باقي قلبه لي لأنه ورغم صغر هذا الجزء إلا أنه يتفشى كالوباء عجزت عن علاجه . وآخر العلاج الكي.
     
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    خديجة ph, ‏23 جانفي 2017
    #17
  18. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    لا يحرق بالنار الا رب النار
    دع الانتقام للباري عز وجل و لا تشغل نفسك به فكر بما هو مفيد لك
     
    حلم كبير و نعمات معجبون بهذا.
    ha kh, ‏23 جانفي 2017
    #18
  19. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    لو كنت عود ثقاب كنت سأحرق :
    كل ذكرياتي الأليمة التي تفسد علي حياتي.
    كل ذنوبي الا انها بيد خالقي .
    كل حاكم طاغ و كل قاضٍ غير عادل .
    كل متكبر على الفقراء و كل تاجر محتكر .
    و اخيرا كل الكلمات و الالفاظ البذيئة
     
    حلم كبير و رابح66 معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏23 جانفي 2017
    #19
  20. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو مُتميز ::

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    شسكرا على تفاعلكم
     
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    فارس الروح, ‏8 فيفري 2017 على 19:31
    #20
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