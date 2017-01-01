لوكنت عود ثقاب ماذا سوف تحرق؟

شكرا لك أخي الفاضل على هذا الموضوع

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل يهودي أشعل النار في قلوب الفلسطينيين

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل ظالم على وجه الأرض و أحرق الظلم بذاته

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أساء للرسول صلى الله عليه و سلم

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أنكر وجود الله و رفض الإسلام و المسلمين

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من روج لليهود

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من أراد المساس بالجزائر الحبيبة

لو كنت عود ثقاب سأحرق إسرائيل بأكملها و أحرق كل من يدّعي أنه سيحميها

لو كنت عود ثقاب سأحرق كل من ظن بالله سوءا



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