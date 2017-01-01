حل مشكلة حظر رابط موقعك على الفيس بوك

في هذه التدوينة سنتعرف على حل هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن. ولكن قبل ذلك يجب ان تتعرف اولا على الاسباب التي تؤدي الى حضر دومين موقعك على الفيسبوك لتتجنب الوقوع في هذا المشكل ثانية: 1-من اهم الاسباب التي تؤدي الى حظر الفيسبوك لبعض روابط المواقع هو نشر مالك ذاك الموقع روابط مواضيعه بشكل عشوائي و بطريقة هستيرية على مجموعات وصفحات الفيسبوك فى وقت واحد. 2-استعمال برامج خاصة بالنشر على جروبات الفيسبوك التى تم الانضمام اليها دفعة واحدة وهذا حتى يقوم بجلب عدد كبير من الزوار لموقعه، طبعا مثل هذه النشاطات تراها ادارة الفيسبوك امر مشبوه لذلك تقوم بحظر رابط الموقع الذي تشك فى محتواه و تعتبره رابط تجسس او ضار رغم انه ليس كذلك، وهذا يمثل مشكل لصاحب الموقع حيث انه لن يستطيع نشر رابط موقعه لا على صفحته و لا على المجموعات. وطبعا لحل هذا المشكل العويص سوف تقوم بمراسلة إدارة الفيسبوك وإخبارهم أن الدومين الخاص بك هو ملكك ولا يشكل أي ازعاج للمستخدمين وان شاء الله سيتم فك الحضر عنه. -رابط التبليغ لفك الحضر :اضغط هنا -رسالة التبليغ: يمكنك ارسال الرسالة بالاسفل او ارسال رسالة من عندك. This web page is very useful and I want to share with my friends on my page and it does not contain any harmful links but I can not this because your system has banned the site please cancel the ban on the site as soon as thank you