الى عشاق جمع عملة البيتكوين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موضوع خاص بعشاق عملة البيتكوين بعد تفصحي منتدى الربح لم أجد الكثير من المواضيع التي تتكلم على عملة البيتكوين و لاحظت أيضا أن الكثير من الإخوة يبحثون عن مواقع تقوم بإعطاء بيتكوين مجاني فقمت بجمع أفضل 6 مواقع صادقة و تعمل منذ أكثر من 3 سنوات المواقع : - Bitlucky (حتى60 ساتوشي كل 5 دقائق) - Bitcoinker (حتى 200 ساتوشي كل 5 دقائق) - Huefaucet (حتى 60 ساتوشي كل 5دقائق) - Power.satoshi (حتى 500 ساتوشي كل 120 دقيقة) - Luckybtcfaucet (حتى 300 ساتوشي كل 60 دقيقة) - Btcnow ( حتى 80 ساتوشي كل 10 دقائق) أتمنى أن تفيدك المواقع في جمع البيتكوين و خاصة من يريد تفعيل بايبال ببطاقات البيتكوين :19: