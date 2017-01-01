الى عشاق جمع عملة البيتكوين

الموضوع في 'منتدى سوق المال والبنوك' نشر بواسطة Anis.rgz, ‏23 جانفي 2017.

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  1. Anis.rgz

    Anis.rgz :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 جانفي 2017
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    الجزائر
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    موضوع خاص بعشاق عملة البيتكوين
    [​IMG]
    بعد تفصحي منتدى الربح لم أجد الكثير من المواضيع التي تتكلم على عملة البيتكوين و لاحظت أيضا
    أن الكثير من الإخوة يبحثون عن مواقع تقوم بإعطاء بيتكوين مجاني فقمت بجمع أفضل 6 مواقع صادقة و تعمل منذ أكثر من 3
    سنوات
    المواقع :
    - Bitlucky (حتى60 ساتوشي كل 5 دقائق)
    - Bitcoinker (حتى 200 ساتوشي كل 5 دقائق)
    - Huefaucet (حتى 60 ساتوشي كل 5دقائق)
    - Power.satoshi (حتى 500 ساتوشي كل 120 دقيقة)
    - Luckybtcfaucet (حتى 300 ساتوشي كل 60 دقيقة)
    - Btcnow ( حتى 80 ساتوشي كل 10 دقائق)

    أتمنى أن تفيدك المواقع في جمع البيتكوين و خاصة من يريد تفعيل بايبال ببطاقات البيتكوين :19:
     
    One Step معجب بهذا.
    Anis.rgz, ‏23 جانفي 2017
    #1
  2. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2017
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    bou saada
    السلام عليكم ورحمة الله
    لكن اخي ستربح من خلال هذه المواقع
    وشكرا لك
     
    mohamedfathi, ‏30 جانفي 2017
    #2
  3. mouradrah

    mouradrah :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 فيفري 2017
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    بجاية
    شكرا لك
     
    mouradrah, ‏7 فيفري 2017
    #3
  4. AdelGRND

    AdelGRND :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 فيفري 2017
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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    BOUIRA
    شكرا لك اخي
     
    AdelGRND, ‏15 فيفري 2017
    #4
  5. taker

    taker :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الثلاثاء
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    algeria
    merci
     
    taker, ‏23 فيفري 2017 على 11:49
    #5