هههههههههه

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... و لكن

صدقيني في نمط الحياة مثل الذي عندنا منذ أن يطلع عليك الصباح حتى الليل و الواحد في فوضى ذهنية و توسويس .. أي خيال يمكن أن يبقى ؟؟

هههههههه (أمزح فقط)

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الموضوع ملهم حقا .. حتى أنه توجد دراسات و أبحاث متواصلة منذ عشرات السنين حول قوة الخيال و مجالات إستعمالاته الإستشفائية و لتطوير العديد من القدرات و المهارات الحركية و العقلية و الذهنية

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بارك الله فيك يا أخت على الإفادة ​