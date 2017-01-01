قوة الخيال

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة sanaya, ‏26 جانفي 2017.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    الخيال هو إحدى المهارات والقوى التي قد تغير حياة الانسان
    وقبل أن أتحدث عن الخيال سأتحدث قبل ذلك عن العقل الواعي واللاواعي في الإنسان
    العقل الواعي في الإنسان هو عقله الظاهر الذي يقوم بإصدار الأوامر و يتحكم في السلوك والأفعال و يقوم بتخزين المعلومات غير أن قدرته في التخزين محدودة
    أما العقل اللاواعي قدرته في تخزين المعلومات غير محدودة كما أنه يخزن بشكل أسرع
    فمثلا لو مرت من أمامك سيارة قد تتذكر فقط لونها أما عقلك اللاواعي يعلم كل التفاصيل اللون الماركة حتى الأرقام
    كما أن العقل اللاواعي يخزن جميع أفكار الإنسان

    لنعد لقوة الخيال
    بما أن العقل اللاواعي يخزن جميع أفكار الإنسان و قد يترجمها لسلوك
    يمكن للإنسان استثمار هذه الميزة لتغيير سلوكه و تعلم المهارات

    يقول الدكتور وليد فتحي :
    قام مجموعة من الباحثين بتقسيم فريق لاعبي ڨولف لفئتين
    أما الفئة الأولى فكان لها برنامج مكثف من التدريبات على أرض الملعب
    بينما الفئة الثانية لم تكثف برامج التدريب ولكنهم اعتمدوا على الخيال فقط
    والنتيجة كانت أن الفئة الثانية التي اعتمدت على قوة الخيال كانت لعبت بطريقة أروع



    لذلك ماهو الخيال؟
    هو أي شيء يفكر فيه الإنسان
    ولكن كيف تستعمله كمهارة في حياتك؟
    لو كنت مثلا مهووسا بالسباحة
    وأنت لا تعرفها جيدا
    تخيل نفسك تسبح بمهارة
    ويجب أن تكون مستلقيا و مسترخيا و أن تغمض عينيك أولا
    وأفضل أوقات برمجة العقل هي الليل قبل النوم
    وعندما تتخيل نفسك لمرات عديدة وأنت تسبح بمهارة فائقة
    سيجل عقلك اللاواعي ذلك
    ثم يترجمه لسلوك
    و تفيد هذه الطريقة في حالات الخوف أيضا
    فقبل أشهر كان لدي خوف قوي من السفر والطرقات بسبب حادث وقع في الماضي
    حاولت بكل الطرق تجاوز ذلك الخوف فلم أنجح
    فكانت آخر الطرق هو محاربته بقوة الخيال
    كنت أستلقي وأتخيل نفسي مسافرة في طريق وقد زال عني ذلك الخوف وأسافر وأنا مرتاحة جدا
    و بعد عدة مرات من التمرين لاحظت زوال ذلك الخوف
    جربت ذلك أيضا مع سياقة السيارة و كانت النتيجة روعة وأصبحت أسوق بثقة و شجاعة أكثر

    لماذا يؤثر الخيال على سلوك الإنسان؟
    لأن العقل اللاواعي يخزن كل الأفكار لذلك يترجمها لسلوك
    والسلوك يكون دائما على حسب الأفكار
    سواءا كانت إيجابية أم سلبية
    لذلك فقوة الخيال هي إحدى القوى والمهارات التي يمكن أن تفيدنا بشدة في حياتنا


    حقيقة كان من الصعب علي جدا طرح هذا الموضوع وأخيرا أتمنى أن تكون الفكرة وصلت كما تمنيت
    والسلام للجميع
    مريم
     
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    sanaya, ‏26 جانفي 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اختي الفاضلة موضوع علمي جديد ومثير للاهتمام بارك الله فيكي.(y)
    انا احب هذه الانواع من التجارب العملية التي تهدف الى تحليل سلوكياتنا وتسهيل الحياة علينا.
    اذا فعقلنا الباطن هو من له أن يساهم في تهذيب سلوكنا فان دربناه فقد نجحنا في اشياء كثيره في الحياة وباقل الأتعاب
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏28 جانفي 2017
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    نعم أخي
    الخيال يغير الكثير في الحياة
    لاتنس أن فكرة واحدة قد تكون لها آفاق بعيدة
    شكرا على مرورك
     
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    sanaya, ‏28 جانفي 2017
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    ในหัวของฉัน
    هههههههههه
    --
    ... و لكن
    صدقيني في نمط الحياة مثل الذي عندنا منذ أن يطلع عليك الصباح حتى الليل و الواحد في فوضى ذهنية و توسويس .. أي خيال يمكن أن يبقى ؟؟
    هههههههه (أمزح فقط)
    --
    الموضوع ملهم حقا .. حتى أنه توجد دراسات و أبحاث متواصلة منذ عشرات السنين حول قوة الخيال و مجالات إستعمالاته الإستشفائية و لتطوير العديد من القدرات و المهارات الحركية و العقلية و الذهنية
    --
    بارك الله فيك يا أخت على الإفادة
     
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    rycerz, ‏28 جانفي 2017
    #4
  5. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
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    مشاغب, ‏28 جانفي 2017
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    حبة باراسيتامول
    و جو هادئ يساعد على الخيال هههههه
    أخي
    الواقع يقول ماأحوجنا في هذا الزمن وهذه الفوضى إلى تصفية أذهاننا
    فقط لازم الواحد يسعى بقوة لتغيير حياته من الحسن للأحسن

    و شكرا على المرور سلامي
     
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    sanaya, ‏29 جانفي 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    و يشرفني حقا مرورك أخي تحياتي
     
    sanaya, ‏29 جانفي 2017
    #7
  8. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    نعم الخيال من طرق تنظيف اللاوعي
    حقا يجعل الصورة التي تريدها منتصبة بين عينك الا أن تتحقق
    موضوع قيم أخيتي بوركت
     
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    طموحة, ‏20 فيفري 2017 على 22:01
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    العفو أختي
    الخيال والأفكار قوة عظيمة لو أحسنا استغلالها
    وحولناهما لطاقات إيجابية تغير واقعنا وقدراتنا نحو الأفضل
    شكرا على المرور
     
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    sanaya, ‏20 فيفري 2017 على 22:16
    #9