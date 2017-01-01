أفكار بسيطة حول الفايسبوك

كثيرا ماتطرأ لنا بعض المشاكل في الفايسبوك أسوأها الاختبار الأمني أو تهكير الصفحة هذه بعض القواعد التي تعلمتها وأردت نشرها لتعم الفائدة: * في الفايسبوك دائما تجنب الإكثار من المنشورات على الأكثر خمس منشورات في اليوم لأن هذا قد يؤدي لإجبارك على تجاوز الإختبار الأمني *لاتدخل في نقاشات طويلة في التعليقات بل دائما استدرج من تناقشه للخاص أي المسنجر *تجنب السب والشتم خصوصا التعليقات وأيضا في الخاص *في الفايسبوك والأنترنات والهاتف دائما احرص على عدم ذكر هذه الكلمات ولو مزاحا: *اختطاف قتل مخدرات داعش سرقة و غيرها من الكلمات التي تثير الشكوك حولك فتخضع للرقابة دون علمك * تجنب المواضيع السياسية والعنصرية والتي تدعو للكراهية * لا تضع صورة غلافك فنانا مشهورا أو صورة أنيمي لأنه ستكون عرضة لتجاوز الاختبار الأمني فالفايسبوك في الأصل يمنع الشخصيات الوهمية وإن كان لا يطبق هذا مع الكل * تجنب قبول الصداقات وإرسال طلبات الصداقة بكثرة و بطريقة عشوائيةلسبيبن: أولا إن عرضوا عليك الاختبار الأمني فسيصعب عليك تذكر جميع صور أصدقائك فحينها ستخفق وثانيا الصداقات العشوائية في الفايس أمر خطير لأنك في الأخير لا تعلم من هو الذي تتكلم معه وكيف هي حالته يمكن شخص تبحث عنه العدالة مثلا لذلك يجب توخي الحذر * لاتذكر لأي كان مكان سكناك أو إقامتك إلا عند الوثوق به * للفتيات لايجب إرسال الصور إن لم تكوني ترغبين بنشرها لأي كان فكم منهن كن ضحايا إرسال الصور *المعلومات الخاصة بصفة عامة رقم هاتف عنوان البيت وأي شيء ابتعدي عن إعطائها لأي كان * تجنب نشر الفيديوهات من مواقع غير آمنة * إن فتحت حسابك يوما فوجدت مثلا لافتة تقول قم بالتأكد من الباسوورد فانسحب فورا ولا تفتح حسابك فقد يكون فيروسا للتهكير *يجب دائما الحرص على الفيروسات والتي قد تأتي بشكل رسالة أو موقع وأشكالها متعددة و أخيرا يجب أن يكون الفايسبوك ومواقع التواصل بجميع أشكالها موقعا للترفيه وتنمية مهاراتنا خصوصا اللغوية عند التعرف بالأصدقاء الأجانب وفرصة كذلك لتبادل الخبرات في شتى المجالات وليس فقط لتضييع الوقت والفراغ سلام. مريم