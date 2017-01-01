ظواهر غريبة هنا وهناك فى المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربما كلام قد لايسيغه الكثير منا

لكن هى حقيقة مرة قد لايتقبلها

من ليس له غيرة على هذا المنتدى

أو تبقى مسألة تربية

فالمنتدى هو نعمة قد انعمها الله علينا حيث نلتقى فيه لكى نغير فيه روتين يومنا الذى تعترينا فيه

موت الاحبة.

مشاكل فى العمل

امراض لايعلم بانينها والامها إلى الذى يشفنا منها.

فمن ضمن الظواهر هى أن بعض الاعضاء يلتجأ إلى أقل المجهودات فى مشاركاته ويقتصر فيها على عملية النسخ واللصق

فيتفاعل معه الأعضاء مع طرحه لكن

نرى لغة الجفاء سائدة في عدم الرد على تفاعلاتهم

ويبخل عن أقل كلمة شكر وامتنان فى حقهم شكرا أو جزاك الله خيرا

واما الظاهرة الأخرى فهى . حينما يريد عضوا ان يضع مشاركة له فيرى أن هناك مشاركة قبله فيعرضها للتهمش بعدم التفاعل معها ليضف مشاركته من بعدها

ظاهرة ثالثة وهى انعدام رائحة أواصر الأخوة هنا

لابين المدراء ولاالمراقبين ولاحتى المشرفين والاعضاء

البعض منا يتجاهل.. ويهمش ويقصى.

ولنجدها إلا مع خلانه من الأعضاء القدامى.

أما عن الأعضاء الجدد والذين يحتاجون إلا دعم ليس بالاوسمة أو منحهم النقط.. بل الأمر أكبر من هذا وذاك بل يحتاجون إلى التفاعل مع مشاركتهم لاغير .

وأما الظاهرة الرابعة فهى في بعض الردود نجدها متناقضة مع الموضوع.

وأغلبها تكون مفعمة بالتوتر والمشاحنات.

فحرى بكل من يريد أن يساهم برده أن يتحرى مضمون الموضوع جيدا حتى لايكون سببا فى نفور بعض الاعضاء...برده المبهم

وأخيرا وليس بالاخير يتوجب على الإدارة فضلا منها وليس أمرا منى بأن تكون قريبة من معانات الاعضاءأو المشرفين واذا أحتاجوا إلى دعم معنوية أو مادى فلتضع. قسم لويبقى كلتبرعات كلا حسب مشاركاته

ليكون بذالك قد قدمت عملا إنسانيا للبشرية جمعاء

وتركت بذالك صدى طيبا لذى أبناء العالم الاسلامى عامة والجزائرى خاصة

فالمنتدى يحوى جميع الشرائح والنماذج البشرية من أبناء العالم الاسلامى ذكرهم وأنثاهم .

فالكل من ادام وأدام من تراب

ويبقى انشاء منتدى فى متناول أي شخص وبدون مقابل.....

كلامى هذا فى الأخير مجرد كلام....

من كهلا يفتخر بايمانه ورجولته

ويحب الخير للغير قبل نفسه

لااريد ردا أو مجاملة أو كلمة شكر

بل أريد أن تتحرك همتكم وتشحن

وتفكروا بعقولكم

ولتكون قلوبكم وانفسكم نقية تقية .

حتى تحافظ على اخوتكم