ظواهر غريبة هنا وهناك فى المنتدى

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (منير), ‏7 فيفري 2017 على 13:52.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
الصفحة 1 من أصل 2
  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ربما كلام قد لايسيغه الكثير منا
    لكن هى حقيقة مرة قد لايتقبلها
    من ليس له غيرة على هذا المنتدى
    أو تبقى مسألة تربية
    فالمنتدى هو نعمة قد انعمها الله علينا حيث نلتقى فيه لكى نغير فيه روتين يومنا الذى تعترينا فيه
    موت الاحبة.
    مشاكل فى العمل
    امراض لايعلم بانينها والامها إلى الذى يشفنا منها.
    فمن ضمن الظواهر هى أن بعض الاعضاء يلتجأ إلى أقل المجهودات فى مشاركاته ويقتصر فيها على عملية النسخ واللصق
    فيتفاعل معه الأعضاء مع طرحه لكن
    نرى لغة الجفاء سائدة في عدم الرد على تفاعلاتهم
    ويبخل عن أقل كلمة شكر وامتنان فى حقهم شكرا أو جزاك الله خيرا
    واما الظاهرة الأخرى فهى . حينما يريد عضوا ان يضع مشاركة له فيرى أن هناك مشاركة قبله فيعرضها للتهمش بعدم التفاعل معها ليضف مشاركته من بعدها
    ظاهرة ثالثة وهى انعدام رائحة أواصر الأخوة هنا
    لابين المدراء ولاالمراقبين ولاحتى المشرفين والاعضاء
    البعض منا يتجاهل.. ويهمش ويقصى.
    ولنجدها إلا مع خلانه من الأعضاء القدامى.
    أما عن الأعضاء الجدد والذين يحتاجون إلا دعم ليس بالاوسمة أو منحهم النقط.. بل الأمر أكبر من هذا وذاك بل يحتاجون إلى التفاعل مع مشاركتهم لاغير .
    وأما الظاهرة الرابعة فهى في بعض الردود نجدها متناقضة مع الموضوع.
    وأغلبها تكون مفعمة بالتوتر والمشاحنات.
    فحرى بكل من يريد أن يساهم برده أن يتحرى مضمون الموضوع جيدا حتى لايكون سببا فى نفور بعض الاعضاء...برده المبهم
    وأخيرا وليس بالاخير يتوجب على الإدارة فضلا منها وليس أمرا منى بأن تكون قريبة من معانات الاعضاءأو المشرفين واذا أحتاجوا إلى دعم معنوية أو مادى فلتضع. قسم لويبقى كلتبرعات كلا حسب مشاركاته
    ليكون بذالك قد قدمت عملا إنسانيا للبشرية جمعاء
    وتركت بذالك صدى طيبا لذى أبناء العالم الاسلامى عامة والجزائرى خاصة
    فالمنتدى يحوى جميع الشرائح والنماذج البشرية من أبناء العالم الاسلامى ذكرهم وأنثاهم .
    فالكل من ادام وأدام من تراب
    ويبقى انشاء منتدى فى متناول أي شخص وبدون مقابل.....
    كلامى هذا فى الأخير مجرد كلام....
    من كهلا يفتخر بايمانه ورجولته
    ويحب الخير للغير قبل نفسه
    لااريد ردا أو مجاملة أو كلمة شكر
    بل أريد أن تتحرك همتكم وتشحن
    وتفكروا بعقولكم
    ولتكون قلوبكم وانفسكم نقية تقية .
    حتى تحافظ على اخوتكم
     
    Oum Loukmane, ملاك التراب, حكاية قمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 13:52
    #1
  2. الحق سلاحي

    الحق سلاحي :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 جوان 2011
    المشاركات:
    2,637
    الإعجابات المتلقاة:
    1,779
    نقاط الجوائز:
    111
    السلام عليكم ورحمة الله
    اعتقد الزام الاخرين بالمشاركة في مواضيع اواشياءفوق ارادتهم ورغبتهم امر ليس بالمقبول تتفاعل حسب ميولك اسلوبك حسب رغباتك لا يمكن لاحد ان يفرض على الاخرين او عليك ويكلفهم باسلوب ما او بالمشاركة في مواضيع لا يريدون المشاركة بها وعلينا تقبل هذا الامر واحترامه ايضا علينا احترام اساليب الاخرين وكيف يفكرون بعيدا عن الحساسيات والتجريح .
    ذهنية الاعضاء القدماء لا يحبون الاعضاء الجدد والاعضاء الجدد داخلين في الاعضاء القدامى وغيره غير صحيحة اعتقد علينا ان نكتب هنا بهدف مناقشة افكار ان نناقش احداث ما بعيدا عن التجريح لا ان نناقش حاجات وحساسيات اشخاص لانه وضع غامض و مرهق ولا توجد به نتائج
    والله اعلم
     
    Oum Loukmane, ملاك التراب, (منير) و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الحق سلاحي, ‏7 فيفري 2017 على 15:08
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,444
    الإعجابات المتلقاة:
    34,956
    نقاط الجوائز:
    351
    السلام عليكم اخ منير
    يعني هناك خلط في الامور عندك وموضوعك هو الموضوع رقم الف الذي يحكي على نفس المعنى
    وهو علاقة الاعضاء ببعضهم البعض وتشجيعاتهم لبعضهم البعض
    صراحة يااخي الكريم في بداياتي واحكي على نفسي
    وانا من الناس التي سجلت في 2013 وبداياتي كانت عادية
    يعني بضعة اعضاء كانو يدخلو لمواضيعي وممكن حتى تقدر تبحث في اوائل مشاركاتي
    لكن بعد ما اكتشفت السر واللي هو هات الافضل تلقى المدح
    اكيد ممكن زوج من الناس يفتحو متجر فيه نفس البضائع ونفس السلع
    لكن واحد تصيب عندو زبائن خلاف الآخر رايح تسئل علاه
    تروح تشوف انو السر في طريقة التقديم وكيف تعطي قيمة اكثر للسلع نتاعك
    يعني كنا ساعات نتناقشو مع الاعضاء في مواضيعنا اللي كتبناها
    واذا خرجت الردود على الخط نراسلو هذوك الاعضاء ونطلبو منهم السماح وكامل يعرفو اسمائهم
    هكاك كسبنا محبة الناس ممكن راني مسجل في 2013 لكني بالاك معروف هنا اكثر من واحد سجل في البدايات
    لا لشيء سوى انو نعيو قيمة لواش يكتبو الناس اظافة الى انو ما نشكوش فهم ولا نسيء الظن باحد
    في ايام قبل لا ندخل للطاقم الاشرافي كت شوف بعض الاداررين ممكن عندهم بعض الفضاضة
    ساعات ما يقبلكش موضوع او حتى يعتمد وما يردش عليك
    لكن من بعد توصلت انو صح تحصل اذا رديت لانو ساعات مثلا نشوف في المنتدى اللي راني مشرف عليه
    كاين مشاكل تستحق ان دعم صاحبها معنويا وتحس في كل كلمة من موضوعو بالمعاناة
    لكن احيانا تشوف مواضيع جاافة باردة انا واحد من الناس لا ارد عليها ابدا
    وكل واحد في اذواقو والله اعلم وان شااء الله وصلت الفكرة نتاعي
     
    habchisalaheddin, Oum Loukmane, ملاك التراب و 2 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏7 فيفري 2017 على 15:37
    #3
  4. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
    المشاركات:
    5,586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,931
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات
    هنا يمكنك طرح إستفسارات وإستشارات في جميع مجالات الحياة والعمل.

    موضوعك لا يمت بصلة لهذا القسم, وعليه ينقل للمنتدى العام.
     
    Oum Loukmane, ملاك التراب, (منير) و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Fethi.dz, ‏7 فيفري 2017 على 16:03
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    602
    الإعجابات المتلقاة:
    889
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    وعليكم السلام و الرحمة
    اخي الكريم الانسان بفكره واسلوبه الجميل سيصنع مكانة مميزة بين الناس هكذا هو الحال هنا
    قولك عن الاعضاء القدامى انهم لا ييعطون قيمة للاعضاء الجدد لا اوافقك فيه , لا تنسى انه من سجل في 2009 ليس كم سجل في 2017
    اكيد من الاول سيبني علاقات قوية وجميلة مع اعضاء سجلوا بنفس سنة تسجيله وتدوم المحبة بينهم والجدد سيتكرر معهم نفس الامر ويبنون علاقات بينهم قوية وهكذا
    ويوما ستصير من القدامى وترى انه لا يوجد شيء مما قلته :)
    بما اننا من الجدد فل ننظم اليهم تحت شعار : انضموا انظموا :LOL:
     
    (منير), Oum Loukmane و hakim story معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 16:11
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,023
    الإعجابات المتلقاة:
    19,786
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    السلام عليكم
    بطبيعة الحال لناس ميولات لا يمكن اجبارهم ع متابعة ما لا يستهويهم
    وكثيرا ما نلاحظ الميول نحو الأصدقاء أينما تواجدت مواضيعهم
    موضوعك طرح ومزال يطرح نأمل أن تتكون هنالك روح جديدة جميلة لا بأس أن نتابع ما لا يستهوينا تشجيعا لموهبة صاعدة فكلمة الشكر تساوي الكثير عند البعض
    موفق أخي
     
    Oum Loukmane, ملاك التراب, (منير) و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏7 فيفري 2017 على 16:22
    #6
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بوركتم على التفاعل
    ويبقى ماطرحته مجرد رأى ومنظور. .
    مرة أخرى شكرى موصول لكم
     
    الصحافية الساخرة, Oum Loukmane و حكاية قمر معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 16:42
    #7
  8. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    كل الشكر والاحترام لكم
    ولما خطته اناميلكم
     
    Oum Loukmane و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 16:43
    #8
  9. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    مشكورين وماجورين على نقلكم موضوعى لمكانهم المناسب
    مقصرتوا.........
     
    Oum Loukmane و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 16:45
    #9
  10. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    دائما كالعادة تبخسوا الناس اشياءهم
    وتتهمونهم بالفتنة .وتشككونهم فى أنفسهم على أنهم ليسوا على شيء.
    يبقى ردكم هذا هو شيء تخفيه صدورهم
    وهو اصلا لايمثل لى بأي صلة لامن قريب ولامن بعيد
    إنما انا عابر سبيل..
    الفكرة قد وصلتكم
    اوفر الحظ للناديكم الريال....
     
    Oum Loukmane و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 16:55
    #10
  11. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اثابكم البارى على ردكم الراقى
    حسنة من حسناتكم
     
    Oum Loukmane و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 16:56
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    602
    الإعجابات المتلقاة:
    889
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    بارك الله فيك اخي
    تحياتي:)
     
    Oum Loukmane و (منير) معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 16:57
    #12
  13. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    وفيكم بارم الرحمن
    سيدتى أشياء لاتعلم حقيقتها تجرى عبر الخاص بينى وبين الإدارة
    لكن للأسف
    هم يتحاهلون قصدي
    وانتم تحكموا على ظاهر الموضوع
    والله يعلم وانتم لاتعلمون
    حسبنا الله وكفى....
     
    Oum Loukmane و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 17:02
    #13
  14. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    602
    الإعجابات المتلقاة:
    889
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    اعذرني اخي إن لم افهم الموضوع جيدا
    والله أعلى واعلم
    واترك كل شيء على الحي القيوم الذي لا يموت
     
    Oum Loukmane معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 17:22
    #14
  15. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,317
    الإعجابات المتلقاة:
    3,720
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    لم أفهم جيدا، ولكن أتمنى أن تكون هناك روح أقوى خاصة بين المشرفين والأعضاء،أما قصدك لم أفهمه جيدا، وربي يصلح الأحوال
     
    Oum Loukmane و (منير) معجبون بهذا.
    ملاك التراب, ‏7 فيفري 2017 على 17:27
    #15
  16. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2013
    المشاركات:
    717
    الإعجابات المتلقاة:
    2,061
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    سلام عليكم
    صراحة انا كذلك لم افهم المقصود من الموضوع
    لكن كل واحد له استراتيجية خاصة من خلال تواجده هنا
    يعني هناك من يتعمد المشاركة في المواضيع بحكم ان صاحبها تربطه صداقة قوية به
    يعني تلقاهم عاملين احزاب
    المجاملة منتشرة بكثرة
    هناك من يلفت انتباهه اسم الكاتب قبل الموضوع وهذا لتميز صاحبه
    فتجده حريصا دائما على الرد عليها
    وهناك من يشارك بعشوائية ..يعني يهمه المضمون اكثر من شيئ آخر
    وطبيعي ان تجد بعض المشاركات مهمشة رغم قيمتها الكبيرة
    ربما هذا عائد الى كون صاحبها جديد في المنتدى
    ومع الوقت اكيد رح يندمج مع البقية
    لانو الشخص المتميز مكانتو باينة باينة حتا وان طال الزمن
    اما فيما يخص علاقة المشرفين بالاعضاء صراحة
    لست علا علم بذلك
    تواجدي هنا مقتصر على المشاركات فقط ولست على تواصل مع اي احد سواء ادارة او اعضاء
    ان شاء تكون رسالتك وصلت
    وان شاء الله كل واحد يدي حقو من التميز
    بارك الله فيك
    تحياتي
     
    ملاك التراب, Oum Loukmane و (منير) معجبون بهذا.
    باتنية و نص, ‏7 فيفري 2017 على 17:39
    #16
  17. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    سيدتى سعاد
    موضوعى موجه للإدارة
    واقول بحال لسانى ومقالى اننى لست شيطان او فتان.
    لكن أريد أن أقول شيء قد تجاهلتها ادارة المنتدى
    أو تجاهلته عما يجرى من شكوى ومن نداء لمن يحتاج يد العون والمساعدة .
    نعم تواجدنا هنا ليس لطرح المواضيع اوالتفاعل معها فقط ولكن
    نحن مسلمين بالافعال لا بالااقول
    فلئن امى فى حاجة اخى أو اختى العضوة خير لى من أن أعتكف شهر رمضان فى مكة
    هى رسالة... لمن لم يستطع فعل الخير فعليه أن لايمنع من أراد فعله...
     
    Oum Loukmane و ملاك التراب معجبون بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 17:39
    #17
  18. ملاك التراب

    ملاك التراب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,317
    الإعجابات المتلقاة:
    3,720
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    خلاص فهمت ، صح هاذ النقطة مهمة وياريت الإدارة تاخذها بعين الإعتبار وشكرا عطرح
     
    (منير) معجب بهذا.
    ملاك التراب, ‏7 فيفري 2017 على 17:44
    #18
  19. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ردكم هذا يدل على رجاحة عقلكم
    وأسلوبكم الراقى.ونقدكم البناء
    أعود وأقول بأسلوب سلس
    من نعاتبه. ؟
    هو ذاك الذى نحبه ونريد أن نراه الأفضل منا.
    وأما الذى لايمثل لنا بأي صلة
    فإننا نغمض أجفاننا
    فلانقرأ لهم تعقيبا
    ولانلتفت لردودهم
    المنتدى ملك الجميع
    فهو منا ونحن منه
    ولو لم يكون هؤلاء الأعضاء الأفاضل
    لما كانت اللمة للمة..
    رايتها بعين الرحمة والخير والبركة
     
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 17:49
    #19
  20. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    949
    الإعجابات المتلقاة:
    155
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مغرب
    لها واسع النظر
    ولنا أن نتواخّى الحظر
    حتى لانتصف بشياطين أو اولى الغذر
    فالطرح يبقى مجرد كلام البشر
     
    liou samanta معجب بهذا.
    (منير), ‏7 فيفري 2017 على 17:54
    #20
الصفحة 1 من أصل 2