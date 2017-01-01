عجبت لإربع يغفلون عن أربع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله عجبت لأربع يغفلون عن أربع : 1- عجبتُ لمن ابتلي ( بغم) كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين و الله يقول بعدها فاستجبنا له و نجيناه من الغم 2- عجبت لمن ابتلي (بضر) كيف يغفل عن قوله تعالى : ربي إني مسني الضر و أنت أرحم الراحمين و الله يقول بعدها فاستجبنا له و كشفنا ما به من ضر 3-عجبت لمن ابتلي ب ( خوف) كيف يغفل عن قول : حسبي الله و نعم الوكيل و الله يقول بعدها فانقلبوا من بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء 4- عجبت لمن ابتلي ب ( مكر الناس) كيف يغفل عن قول : أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد و الله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وفي الأخير اللهم أشفي كل مريض و عافي كل مبتلى و فرج عن كل مهموم مغموم و أرحم كل ميت مؤمن مسلم و أجعل قبورهم روضة من رياض الجنة و أرزق من ليس له الذرية بذرية صالحة محبة لكتابك وسنة نبيك