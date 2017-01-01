عجبت لإربع يغفلون عن أربع

الموضوع في 'منتدى تاريخ وعلماء الإسلام' نشر بواسطة theking, ‏14 فيفري 2017 على 16:30.

  1. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يقول الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله
    عجبت لأربع يغفلون عن أربع :
    1- عجبتُ لمن ابتلي ( بغم) كيف يغفل عن قوله تعالى:
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين و الله يقول بعدها فاستجبنا له و نجيناه من الغم
    2- عجبت لمن ابتلي (بضر) كيف يغفل عن قوله تعالى :
    ربي إني مسني الضر و أنت أرحم الراحمين و الله يقول بعدها فاستجبنا له و كشفنا ما به من ضر
    3-عجبت لمن ابتلي ب ( خوف) كيف يغفل عن قول :
    حسبي الله و نعم الوكيل و الله يقول بعدها فانقلبوا من بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء
    4- عجبت لمن ابتلي ب ( مكر الناس) كيف يغفل عن قول :
    أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد و الله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا

    وفي الأخير
    اللهم أشفي كل مريض و عافي كل مبتلى و فرج عن كل مهموم مغموم و أرحم كل ميت مؤمن مسلم و أجعل قبورهم روضة من رياض الجنة و أرزق من ليس له الذرية بذرية صالحة محبة لكتابك وسنة نبيك

     
    نعمات, ضيوف وسـنغادر, حلم كبير و 3 آخرون معجبون بهذا.
    theking, ‏14 فيفري 2017 على 16:30
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,060
    الإعجابات المتلقاة:
    2,549
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    وعليكم السلام
    اللهم اااامين يارب العالمين
    جزاك الله خيرا طرح قيم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *amani*, ‏14 فيفري 2017 على 16:59
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,132
    الإعجابات المتلقاة:
    1,139
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    جزاك الله خيرا على الموضوع
    اللهم اعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏14 فيفري 2017 على 17:33
    #3
  4. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    العفو أخت
    *amani*
    كيف أحوالك أتمنى أن تكوني بخير
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏14 فيفري 2017 على 17:38
    #4
  5. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    العفو أخت
    ميلينا
    بارك الله فيك على مروك الطيب
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏14 فيفري 2017 على 17:38
    #5
  6. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,060
    الإعجابات المتلقاة:
    2,549
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    الحمد الله اخي شكرا وانت
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *amani*, ‏14 فيفري 2017 على 17:42
    #6
  7. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    الحمد لله على كل حال ( في أي شعبة تدرسين) أنا أداب وفلسفة مترشح حر
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏14 فيفري 2017 على 17:45
    #7
  8. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,387
    الإعجابات المتلقاة:
    2,934
    نقاط الجوائز:
    71
    بارك الله فيك
    وفقك الله يا اخى
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏14 فيفري 2017 على 18:17
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    330
    الإعجابات المتلقاة:
    763
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى
    اختي الفاضلة كلمات يجب أن تكتب وتعلق في الجدار الذي نمر بجانبه يوميا كي لا ننسى، فهذه الامور الأربعة نمر بها في حياتنا واحدا تلو الاخر هذا أن لم يكن كلها معا ولا نعرف ماذا نفعل، والحلول موجودة وفي متناولنا.
    بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
    ومشكورة على الدعاء الرائع الملم الذي يستحق أن يكتب ايضا ....
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏14 فيفري 2017 على 21:03
    #9
  10. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    1,219
    الإعجابات المتلقاة:
    2,761
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    يا الله
    اقشعر بدني
    جزاك الله كل الخير
    الحلول امامنا لكن ضباب هذه الدنيا يعمينا
    اللهم اننا نسالك الهداية وتصفية قلوبنا واجعل القران يا الله ربيع قلوبنا
    فقط بك نحيا يا الله ما اصعب العيش بعيدا عنك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏14 فيفري 2017 على 21:39
    #10
  11. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    وفيك يبارك الله أختي الغالية
    العَنْقَاءُ ربي يحفظنا من كل مكروب
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏15 فيفري 2017 على 08:27
    #11
  12. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    حلم كبير أولا أنا ذكر
    ثانيا بارك الله فيك على دعاءك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏15 فيفري 2017 على 08:33
    #12
  13. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    86
    الإعجابات المتلقاة:
    96
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    أمين ياربنا الكريم أخت
    ضيوف وسـنغادر
    ربي يهذينا ويثبت قلوبنا على دينه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    theking, ‏15 فيفري 2017 على 08:34
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    330
    الإعجابات المتلقاة:
    763
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اعذرني اخي الكريم على هفوتي
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
     
    حلم كبير, ‏15 فيفري 2017 على 08:48
    #14