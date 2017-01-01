الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة maria1111, 14 فيفري 2017 على 20:15.
فراش للمولود اصنعيه بنفسك ووفري نصف ثمنه
تفضلي الطريقة مشاهدة طيبة
يا عمريييي ، احب مستلزمات لي بيبي ياي شحال يغيرو
يعطيك الصحة اختي على الطريقة والمشاركة
بارك الله فيك
بارك الله فيك أسعدني مرورك
يعطيك الصحة انا موعد ولادتي قرب وكنت نحوس نشري مي عطيتيني فكرة هايلة ربي يجازيك
ربي يسلكك على خير أختي تابعينا دائما جديد ان شاء الله
السلام عليكم
اختي بارك الله فيك
على مشاركتنا هذه
الطريقة الجميلة
أسعدني مرورك بارك الله فيك
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