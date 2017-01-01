الموضوع في 'منتدى صيانة أجهزة الحاسوب' نشر بواسطة RADIADJANA, 15 فيفري 2017 على 10:28.
السلام عيكم.....
ماهي الاسئلة التي تطرح في مسابقة عون حفظ البيانات؟
اهلا اخي عون حفظ امن البيانات او ما يسمي service securite des donnes مهمته حفظ بيانات و ارشفة المؤسسة علي الحاسوب و مراقبة الاجهزة داخل المؤسسة وحمايتها وله مهمات اخري
يجب عليك علي الاقل التوفر علي شهادة في الاعلام الالي وتعرف القليل من تسير الشبكات و تجيد اللغة الفرنيسة جيداا
واش هيا الاسئلة لا معلومات
هاذ واش نعرف علي بوست هادا بلتوفيق لك اخي
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).