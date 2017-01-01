عون حفظ البيانات

الموضوع في 'منتدى صيانة أجهزة الحاسوب' نشر بواسطة RADIADJANA, ‏15 فيفري 2017 على 10:28.

  1. RADIADJANA

    RADIADJANA :: عضو منتسِب ::

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    السلام عيكم.....
    ماهي الاسئلة التي تطرح في مسابقة عون حفظ البيانات؟
     
    Msb security معجب بهذا.
    RADIADJANA, ‏15 فيفري 2017 على 10:28
    #1
  2. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    اهلا اخي عون حفظ امن البيانات او ما يسمي service securite des donnes مهمته حفظ بيانات و ارشفة المؤسسة علي الحاسوب و مراقبة الاجهزة داخل المؤسسة وحمايتها وله مهمات اخري
    يجب عليك علي الاقل التوفر علي شهادة في الاعلام الالي وتعرف القليل من تسير الشبكات و تجيد اللغة الفرنيسة جيداا
    واش هيا الاسئلة لا معلومات
    هاذ واش نعرف علي بوست هادا بلتوفيق لك اخي
     
    Msb security, ‏16 فيفري 2017 على 15:02
    #2