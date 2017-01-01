صور إنسانية

سلام حباب اليوم حبيت نشارككم بصور مأثرة لقيتهم فجوجل أيا وجدوا القهوة تاعكم ومكاش ڨاطو اللمة تاني تتبع سياسة التقشف أيا بسم الله مشاهدة المرفق 60204 أول صورة لشاب فلسطيني معتقل يصلي وهو مكبل اليدين بماذا سيقابل الأحرار ربهم وهو قد تركوا الصلاة لمدة طويلة مشاهدة المرفق 60205 شاب مشلول يحضر صلاة الجماعة لايمكن لأي شخص أن لاتدمع عينه أمام هذه الصورة هنالك أصحاء لايعرفون حتى وجهة القبلة مشاهدة المرفق 60206 معاق يصلي تحت المطر في الحرم المكي صورة أكثر من رائعة ومشهد مؤثر مشاهدة المرفق 60207 زوجين يصليان معا روعة والله مشاهدة المرفق 60208 العشرة عندها ناسها أحببت الصورة مشاهدة المرفق 60209 امرأة مشردة تطعم القطط ليس من المهم أن تكون مليونيرا إن لم تكن تحمل الرحمة بقلبك مشاهدة المرفق 60210 شاب غربي لديه كل أسبوع حلاقة مجانية للمشردين بحيث يطوف في الشوارع ويعرض عليهم أن يحلق لهم بالمجان مشاهدة المرفق 60211 يبقى تحت المطر ليظل امرأة مقعدة بمظلته مشاهدة المرفق 60212 مشاهدة المرفق 60213 جندي يلاعب فتاة سورية وسط الطريق هذه الصور التي أحببتها والحمد لله مزالت الدنيا بخير شنو هو لازم حنا تاني نكونوا ممن يسعون لفعل الخير وليس نجيد القصف فقط سلام