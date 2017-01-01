صور إنسانية

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 09:30.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    سلام حباب اليوم حبيت نشارككم بصور مأثرة لقيتهم فجوجل:coffee:
    أيا وجدوا القهوة تاعكم
    ومكاش ڨاطو
    اللمة تاني تتبع سياسة التقشف
    أيا بسم الله
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    أول صورة لشاب فلسطيني معتقل يصلي وهو مكبل اليدين
    بماذا سيقابل الأحرار ربهم وهو قد تركوا الصلاة لمدة طويلة
    مشاهدة المرفق 60205
    شاب مشلول يحضر صلاة الجماعة
    لايمكن لأي شخص أن لاتدمع عينه أمام هذه الصورة
    هنالك أصحاء لايعرفون حتى وجهة القبلة
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    معاق يصلي تحت المطر في الحرم المكي
    صورة أكثر من رائعة
    ومشهد مؤثر
    مشاهدة المرفق 60207
    زوجين يصليان معا
    روعة والله
    مشاهدة المرفق 60208
    العشرة عندها ناسها
    أحببت الصورة مشاهدة المرفق 60209
    امرأة مشردة تطعم القطط
    ليس من المهم أن تكون مليونيرا إن لم تكن تحمل الرحمة بقلبك
    مشاهدة المرفق 60210
    شاب غربي لديه كل أسبوع حلاقة مجانية للمشردين بحيث يطوف في الشوارع ويعرض عليهم أن يحلق لهم بالمجان
    مشاهدة المرفق 60211
    يبقى تحت المطر ليظل امرأة مقعدة بمظلته
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    جندي يلاعب فتاة سورية وسط الطريق

    هذه الصور التي أحببتها والحمد لله مزالت الدنيا بخير شنو هو لازم حنا تاني نكونوا ممن يسعون لفعل الخير وليس نجيد القصف فقط سلام
     
    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 09:30
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
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    الصور لا تظهر اختي
    حاولي اعادة رفعها من جديد
     
    سكون الفجر, ‏16 فيفري 2017 على 10:25
    #2