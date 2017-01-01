رحلات للسياحة الدراسية في روسيا

السلام عليكم و رحمة الله اعزائي الكرام أردت أن أشارك معكم في هده المشاركة رئي بأحد الشركات الروسية الرائدة في مجالها في مجال الدراسة بروسيا و لا يعلم الكثير من الإخوة عن بعض من عروضها المغرية لزيارة الدولة العظمى التي و لعشاق هدا البلد الرائع يمكنكم أن تدهبو معهم في رحلة سياحيو و دراسية بحيث سوف يستفيد الشخص من شيئين هامين و هما : التعرف على الثقافة الروسية تعلم لغة جديدة الإستفادة من السياحة في روسيا كما أن هناك فرصة للحاصلين على شهادة البكلوريا في حال رغبتهم لمواصلة دراستهم الجامعية و تعد الجامعات الروسية من أفضل و أكبر الجامعات بالعالم و هدا لشهرتها و شهرة العلماء الذين يعدون من أكبر الخبراء في العالم و إليكم العرض الدي لازال قائماً لمحبي و عشاق السياحة و الدراسة في روسيا الإتحادية يمكنكم الإطلاع عليه من خلال الموقع الرسمي لشركة studyinru.com تفضلو studyinru.com حظ موفق للجميع 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