(ملحق 1) بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/ 2017

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏19 فيفري 2017 على 12:20.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    كُلّي نعومة كُلّي أناقة
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    من أنا؟
    ♀حواء اللــــمة الجزائريــــة ♀

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    نعيد طرح فكرة البازار الحصري لملابس بنات اللمة من جديد بحلــة جديدة لعام 2017
    ونأمـــل من اللماويات ان يطرحن كل جديدهــــن هنآآ

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    -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏

    -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏

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    الموضوع خاصّ بـــ:
    -وضع الملابس الحصرية،الأحذية،الشّنط،
    الاكسسو ارات
    وكل ما يتعلــق باللماوية الجميلة
    للعضوة المصورة بالكاميرا الخاصة
    مكتوب عليها اسم المنتدى واسم العضوة لحفظ الحقوق

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    يجب أن تكون مطموسة ومن لاتعرف طريقة
    الطمس .
    تتفضل من هنا:

    صور توضيحية لخطوآت تظليل أجسآد العآرضآت

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    -تمنع الدردشة في الموضوع .
    فقط الاستفسارت حول ما يخص الموصوع

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    شاركيْنــآ إذن يآ لمآويــة بكل جديدك و مشترياتك كالعادة ولنتعرف على ستايلات
    بعضنا البعض وليكن الموضوع كما عهدنآه ملتقى لح ـواء
    اللمة أين تضع فيه خزانتها مُترجمة بصور على الصفح ـة

    ♥♥♥♥

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    °°يلاآآآآآ يا بناآآآآآآت °°

    +شاركننآ بجديـــدكن

    في أمآن الله
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 فيفري 2017 على 14:01
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏19 فيفري 2017 على 12:20
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    الف مبروك الافتتاح
    لي عودة ان شاء الله
    :giggle:
     
    الحلم الوردي, ‏22 فيفري 2017 على 14:07
    #2