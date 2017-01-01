(ملحق 1) بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/ 2017

كُلّي نعومة كُلّي أناقة من أنا؟ ♀حواء اللــــمة الجزائريــــة ♀ نعيد طرح فكرة البازار الحصري لملابس بنات اللمة من جديد بحلــة جديدة لعام 2017 ونأمـــل من اللماويات ان يطرحن كل جديدهــــن هنآآ -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ الموضوع خاصّ بـــ: -وضع الملابس الحصرية،الأحذية،الشّنط، الاكسسو ارات وكل ما يتعلــق باللماوية الجميلة للعضوة المصورة بالكاميرا الخاصة مكتوب عليها اسم المنتدى واسم العضوة لحفظ الحقوق يجب أن تكون مطموسة ومن لاتعرف طريقة الطمس . تتفضل من هنا: صور توضيحية لخطوآت تظليل أجسآد العآرضآت -تمنع الدردشة في الموضوع . فقط الاستفسارت حول ما يخص الموصوع شاركيْنــآ إذن يآ لمآويــة بكل جديدك و مشترياتك كالعادة ولنتعرف على ستايلات بعضنا البعض وليكن الموضوع كما عهدنآه ملتقى لح ـواء اللمة أين تضع فيه خزانتها مُترجمة بصور على الصفح ـة ♥♥♥♥ °°يلاآآآآآ يا بناآآآآآآت °° +شاركننآ بجديـــدكن في أمآن الله