Oukitel تعلن عن هاتف C5 بنفس تصميم C5 Pro ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انها ستصدر هاتف جديد C5 بنفس تصميم C5 PRO ولكن يدعم 3G فقط ومقارنة مع c5 pro هناك ثلاثة فوارق فقط بين الهاتفين يأتي بنظام اندرويد 6 وسيتم تحديثه الى اندرويد 7 بعد شهر تقريبا c5 pro يأتي بمعالج MT6737 بينما C5 يأتي بمعالج MT6580 والفارق الاخير هو السعر حيث يأتي C5 بسعر اقل بالتصميم والشكل هو نفسه في الهاتفين . حيث حجم الشاشة 5 انش بدقة 720P وعليها حماية ضد الخدش .. والغطاء الخلفي مصنوع بشكل مميز مع وجود رسومات مميزة الهاتف سيدعم شريحتي اتصال - وبطارية بحجم 2000 ميلي امبير مدخل كرت ذاكرة - كاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل وامامية بدقة 5 ميغا ذاكرة داخلية 16 غيغا وعشوائية 2 غيغا بايت وسيتم طرحه في هذا الشهر لمزيد من المعلومات من الموقع الرسمي OUKITEL Smartphone