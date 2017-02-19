Oukitel تعلن عن هاتف C5 بنفس تصميم C5 Pro ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏19 فيفري 2017 على 21:25.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]


    اعلنت شركة Oukitel انها ستصدر هاتف جديد C5 بنفس تصميم C5 PRO

    ولكن يدعم 3G فقط

    ومقارنة مع c5 pro هناك ثلاثة فوارق فقط بين الهاتفين

    يأتي بنظام اندرويد 6 وسيتم تحديثه الى اندرويد 7 بعد شهر تقريبا

    c5 pro يأتي بمعالج MT6737

    بينما C5 يأتي بمعالج MT6580


    والفارق الاخير هو السعر حيث يأتي C5 بسعر اقل


    بالتصميم والشكل هو نفسه في الهاتفين .


    حيث حجم الشاشة 5 انش بدقة 720P


    وعليها حماية ضد الخدش .. والغطاء الخلفي مصنوع بشكل مميز مع وجود رسومات مميزة


    الهاتف سيدعم شريحتي اتصال - وبطارية بحجم 2000 ميلي امبير

    مدخل كرت ذاكرة - كاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل وامامية بدقة 5 ميغا

    ذاكرة داخلية 16 غيغا وعشوائية 2 غيغا بايت

    وسيتم طرحه في هذا الشهر

    لمزيد من المعلومات من الموقع الرسمي

    OUKITEL Smartphone
     
    M-MAX, ‏19 فيفري 2017 على 21:25
    #1