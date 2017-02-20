هاتف Oukitel U16 Max بشاشة حجمها 6 انش وباحدث اصدار اندرويد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم U16 Max سيأتي بنظام اندرويد نوجا 7 وسيكون اول هاتف من هذه الشركة بحجم بشاشة 6 انش وباحدث اصدار اندرويد وكما هو معروف فأن اندرويد نوجا يحمل العديد من التغييرات لذلك فضلت الشركة جعل هاتفها الجديد يعمل به ودمجت العديد من الاضافات في هذا الاصدار بحيث لا يفرق كثيرا عن هواتف جوجل نيكسوس مثل اشكال الايقونات والثيمات وامكانية تغيير اللانشر وهذه بعض الميزات المضافة : - اضافة اشكال وايموجي جديدة للكيبورد . - تحسين خاصية البحث الصوتي . - تقليل استهلاك البيانات . - شاشة مؤقته للهاتف . - استخدام تطبيقين بنفس الوقت . - تسريع التنقل بين التطبيقات المفتوحة - مسح زر اخر التطبيقات . - امكانية الرد على الرسائل من قائمة التنبيهات . - اضافة زر اختصار للاعدادات . - عرض الاعدادات المهمة . - حذف زر الخروج من التحميل . - سهولة الوصول للاعدادات المستخدمة كثيرا - اضافة زر المساعدة في الكيبورد . - وضعية الاستخدام بيد واحدة . - وضع الضيف . - والعديد من الاضافات المميزة والمفيدة . للمزيد من المعلومات يمكنكم الانضمام للجروب الرسمي للشركة Se connecter à Facebook | Facebook -----------------------------