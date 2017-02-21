هاتف OUKITEL U7 Max3G قادم بسعر 65 دولار مع فرصة للفوز به !!

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏21 فيفري 2017 على 21:42.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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    اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم OUKITEL U7 Max3G

    سيكون بسعر 65 دولار فقط

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    وسيتم البدء ببيعه في المتاجر الالكترونية اعتبارآ من 21 من الشهر الحالي

    وحتى 7 من الشهر القادم

    وصرحت الشركة ان معظم الناس تعتقد ان الهواتف ذات الاسعار المنخفضة تكون ذات جودة تصنيع سيئة

    لكن هذا الكلام مختلف مع هذا الهاتف المميز

    حيث يملك جودة تصنيع ممتازة ويظهر مثل الاجهزة ذات الاسعار المرتفعة

    الهاتف يأتي بشاشة حجمها 5.5 انش بدقة 720 p

    الهيكل الخارجي والغطاء الخلفي مصنوع من البولي كربون المضاد للصدمات والخدوش

    ومن الخلف يحوي كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل

    والتصميم مميز جدا وخاصة عند استخدام الهاتف

    معالج الهاتف من ميديا تيك MT6580A رباعي النواة

    ذاكرة داخلية 8 غيغا .. ورام 1 غيغا

    بطارية 2500 ميلي امبير

    كاميرا امامية 2 ميغا وخلفية 8 ميغا

    نظام اندرويد مارشميلو 6 وسيتم تحديثه الى 7 نوجا

    وحاليا سيتم بيع الهاتف بشكل مسبق بسعر 65 دولار فقط

    من المتجر في Aliexpress

    وحاليا يوجد مسابقة للفوز بهاتفين مجانا في الصفحة الرسمية للشركة

    [​IMG]



    Oukitel Page


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    M-MAX, ‏21 فيفري 2017 على 21:42
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