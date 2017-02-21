هاتف OUKITEL U7 Max3G قادم بسعر 65 دولار مع فرصة للفوز به !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم OUKITEL U7 Max3G سيكون بسعر 65 دولار فقط وسيتم البدء ببيعه في المتاجر الالكترونية اعتبارآ من 21 من الشهر الحالي وحتى 7 من الشهر القادم وصرحت الشركة ان معظم الناس تعتقد ان الهواتف ذات الاسعار المنخفضة تكون ذات جودة تصنيع سيئة لكن هذا الكلام مختلف مع هذا الهاتف المميز حيث يملك جودة تصنيع ممتازة ويظهر مثل الاجهزة ذات الاسعار المرتفعة الهاتف يأتي بشاشة حجمها 5.5 انش بدقة 720 p الهيكل الخارجي والغطاء الخلفي مصنوع من البولي كربون المضاد للصدمات والخدوش ومن الخلف يحوي كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل والتصميم مميز جدا وخاصة عند استخدام الهاتف معالج الهاتف من ميديا تيك MT6580A رباعي النواة ذاكرة داخلية 8 غيغا .. ورام 1 غيغا بطارية 2500 ميلي امبير كاميرا امامية 2 ميغا وخلفية 8 ميغا نظام اندرويد مارشميلو 6 وسيتم تحديثه الى 7 نوجا وحاليا سيتم بيع الهاتف بشكل مسبق بسعر 65 دولار فقط من المتجر في Aliexpress وحاليا يوجد مسابقة للفوز بهاتفين مجانا في الصفحة الرسمية للشركة Oukitel Page --------------------------------