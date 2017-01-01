نوكيا 3310 سيأتي بشاشة ملونة وأخف وأنحف

عرفنا مؤخراً أن نوكيا تنوي إطلاق هاتفين ذكيين جديدين في مؤتمر الجوال العالمي، والمفاجأة الأكبر لن تكون هواتف نوكيا العاملة بنظام أندرويد، إنما عودة 3310 بحلّة جديدة، نوعاً ما. كشف تقرير جديد اليوم أن نوكيا لن تغير في تصميم الهاتف المميز لكنه سيطرأ عليه بعض التحديثات مثل التخلي عن الشاشة أحادية اللون لتستبدلها بشاشة ملونة وأكبر من السابق كما أنه سيكون أنحف سماكة وأخف وزناً – هذا نتيجة طبيعية للتطور التقني الحالي – وسيجري تغيير بسيط في حجم الأزرار. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر وسيباع بسعر 59 يورو أو حوالي 65 دولار حيث ستكشف عنه HMD في 26 فبراير مع هاتفي نوكيا 3 و نوكيا 5، لننتظر ونرى عودة الهاتف العتيد بعد 17 عاماً من إطلاق الجيل الأول منه. المصدر