Oukitel U16 MAX قادم بسعر 150 دولار فقط !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزامنآ مع انطلاقة معرض MWC المخصص للتكنولوجيا قامت شركة Oukitel بالاعلان عن هاتفها القادم Oukitel U16 Max الذي يأتي بشاشة ضخمة بحجم 6 انش وبجسم مصنوع من الالمنيوم ومواصفات قوية ومنافسة .. ونشرت كامل مواصفاته على موقعها الرسمي .. - الالوان : الفضي - الذهبي - الأبعاد : 165.5*83.3*9.15m - الوزن : 218 غرام - نظام اندرويد الاحدث 7 نوغا - معالج ثماني النواة من ميديا تيك MT6753 - ذاكرة داخلية 32 غيغا ورام 3 غيغا . - شاشة 6 انش بتقنية 2.5D curved and LTPS tech بدقة hd ready 720p - كاميرا خلفية 13ميغا بيكسل وامامية 5 ميغا بيكسل - بطارية 4000 ميلي امبير مع شاحن سريع - يدعم شريحتي اتصال او شريحة اتصال وبطاقة ذاكرة - راديو اف ام - يحوي جميع حساسات الحركة - يدعم كل انواع الاتصال والشبكات GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: 900/2100MHz; 4G: b1/3/7/8/21 السعر المتوقع اقل من 150 دولار للمزيد من الموقع الرسمي : OUKITEL Smartphone