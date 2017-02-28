Oukitel U16 MAX قادم بسعر 150 دولار فقط !!

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏27 فيفري 2017 على 23:07.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    68
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تزامنآ مع انطلاقة معرض MWC المخصص للتكنولوجيا

    قامت شركة Oukitel بالاعلان عن هاتفها القادم

    Oukitel U16 Max

    الذي يأتي بشاشة ضخمة بحجم 6 انش وبجسم مصنوع من الالمنيوم ومواصفات قوية ومنافسة ..

    ونشرت كامل مواصفاته على موقعها الرسمي ..

    [​IMG]

    - الالوان : الفضي - الذهبي

    - الأبعاد : 165.5*83.3*9.15m

    - الوزن : 218 غرام

    - نظام اندرويد الاحدث 7 نوغا

    - معالج ثماني النواة من ميديا تيك MT6753

    - ذاكرة داخلية 32 غيغا ورام 3 غيغا .

    - شاشة 6 انش بتقنية 2.5D curved and LTPS tech

    بدقة hd ready 720p

    - كاميرا خلفية 13ميغا بيكسل وامامية 5 ميغا بيكسل

    - بطارية 4000 ميلي امبير مع شاحن سريع

    - يدعم شريحتي اتصال او شريحة اتصال وبطاقة ذاكرة

    - راديو اف ام

    - يحوي جميع حساسات الحركة

    - يدعم كل انواع الاتصال والشبكات

    GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: 900/2100MHz; 4G: b1/3/7/8/21

    السعر المتوقع اقل من 150 دولار

    للمزيد من الموقع الرسمي :

    OUKITEL Smartphone
     
    M-MAX, ‏27 فيفري 2017 على 23:07
    #1