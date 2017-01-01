شركة نقل اثاث بالرياض/ضفاف الخليج

شركة ضفاف الخليج للخدمات المنزلية هل منزلك قديم وتريد تجديده؟ هل منزلك جديد وتريد تجهيزه؟ شركة ضفاف الخليج للخدمات المنزلية تُرحِّب بك عميلًا دائمًا لدى الشركة، فإن كنت كثير التنقل أو مقيمًا دائمًا فأنت تحتاج للتعامل مع شركة خدمات منزلية لتُسهِّل عليك الأعمال المنزلية، وشركة ضفاف الخليج للخدمات المنزلية تعدك بأعلى وأفضل مستوى للنظافة، وليس ذلك فقط، بل تقدم الشركة العديد من الخدمات المنزلية، مثل تنظيف منازل بالرياض وترميم المنازل و= وعزل الاسطح بالفوم ، وأيضًا توفر لك خدمةمكافحة الحشرات{ ورش مبيدات، } وكشف تسربات المياه، ومعنا ستتنقل من مكانٍ لآخر بسهولةٍ، فشركة ضفاف الخليج للخدمات المنزلية تقوم بخدمات نقل اثاث بمهارة تحافظ على أثاثك من التلف. استعن بنا في تنظيف منازل : إن كنت عميلًا جديدًا لدى شركتنا ستستمتع بأفضل نظافة لمنزلك، ففريق شركة ضفاف الخليج للخدمات المنزلية يقدم نظافة فائقة الجودة، لا يترك لك سنتيمترًا دون عنايةٍ ونظافةٍ، فنحن الأفضل في تنظيف منازل بالرياض، مواد تنظيف خاصة للحفاظ على ألوان سجادك وستائرك ومفروشاتك، نترك بالبيت رائحة مُنعشة تشعرك بالنظافة، لدينا آلات خاصة ومتطورة لأعمال جلي الرخام والجرانيت، واستخدام مواد خاصة لتلميعه، سنهتم بحديقتك الخاصة ونقص الأشجار ونهذب الحشائش. شركة تنظيف بالرياض اختصاصنا: لإعادة الحيوية لمنزلك سنقوم بأعمال الدهان والتلميع وإضافة الديكورات، وإن كان المنزل قديمًا سنقوم بترميمه كاملًا، ولكن دعنا نتعرف على أسباب الشروخ أو التهالك الظاهر على المنزل، فمعرفة الأسباب أهم خطوة لمعالجة الشروخ وأعمال الترميم، سنحدد مكان بداية الشروخ ومسارها وعمقها لتتم مُعالجتها بشكلٍ مُتقن، حتى لا تحدث مرة أخرى شروخ بنفس المنطقة، وإذا كان المنزل به ميل سنقوم بتدعيمه بكوابيل حديدة تزيد من عمر المبنى الافتراضي. عزل فوم بالرياض: إذا رأيت أي تشقق للأرضيات بسطح منزلك، أو لاحظت رطوبة بالسطح، فالأفضل أن تقوم بعمل عزل لسطحك لحمايته، فإن عملية عزل مائي من أهم عمليات المحافظة على أسطحها وحمايتها من أشعة الشمس والأمطار الشديدة، ويكون عزل الاسطح يكون بالفوم الحراري الذي يمنع وصول أشعة الشمس أو الأمطار للأسطح، وعزل فوم الحراري أفضل الوسائل الحديثة، لأن به العديد من المميزات التي لا تُوجد في مادة عزل أخرى، اسأل عن خدماتنا في عزل مائي ستجد أننا الأفضل، أسعارنا لن تجدها في مكانٍ آخر، سنعاين مكان العمل ونقدر التكلفة مع فريق الخبراء لدينا. الكشف تسرُّبات المياه بالرياض: إذا لاحظت رطوبة بأماكن بمنزلك، أو رأيت مكانًا تُرشّح منه المياه، فعليك الاستعانة بفريقنا للكشف تسرُّبات المياه بالرياض، نكشف عن تسرُّبات المياه ونعالج أماكن الارتشاح والرطوبة، إذا لم نتوصل لمصدر التسرُّب سنُعالج المشكلة الظاهرية، ونضع حلولًا مؤقتة لكي لا تتسرَّب مرةً أخرى، أو نُعرِّض مكان الرطوبة لتيار هواء دائم ليقضي على الرطوبة أولًا بأول. مُكافحة الحشرات ورش مبيدات: نقضي على الحشرات والنمل والبقّ والسوس قضاءً فوريًّا، مع ضمان عدم عودة الحشرات مجددًا في الأماكن التي قمنا برش المبيدات فيها، نعرف أن الحشرات تُسبِّب الأرق لكل من بالمنزل، ولذلك نعمل على مكافحة الحشرات ونتعامل معها بشكلٍ مباشرٍ، نرش المبيدات السائلة ببخاخ، أو نضع البودرة بجوار الحوائط، كل ذلك دون رائحة، وآمن تمامًا على صحتك وصحة أفراد عائلتك. شركة نقل أثاث بالرياض: إذا كنت تريد نقل أثاث بالرياض دون حدوث أي تلفيات أو خسائر، فلدينا فريق عمل لخدمتك، نقوم بمُعاينة أماكن النقل وحجم المنقولات، ونُعدُّ الشاحنات الكبيرة المتخصصة في نقل عفش بالرياض، ثم يبدأ فريقنا بفك الأثاث وتحميله على الشاحنات بعد تغليفه بالفقاعات البلاستيكية أو الكرتون الذي يحمي الأثاث من الاحتكاك، ونضمن لك سلامة منقولاتك، وأسعارنا خاصة جدًّا لنقل الأثاث لن تجدها لدى غيرنا. نصائح مهمة لصيانة المنازل