اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، أطلقت مصالح بريد الجزائر مؤخرا خدمة البطاقة الذهبية و هي بطاقة الكترونية تمكنك من : اقتناء المنتجات عبر المتجر الالكتروني لبريد الجزائر عن طريق الانترنت دفع فواتير ألهاتف، الكهرباء ، الغاز ، الماء عن طريق الانترنت شحن رصيد الهاتف و خدمات اخرى سحب الأموال نقدا بالعملة الوطنية. الخدمةالذاتية البنكية: الاطلاع على رصيد الحساب، طلب إعداد كشف مصغّر عن العمليات الـــ10 الأخيرة التي تمّ إجراؤها بواسطة البطاقة، طلب دفتر الصكوك. تحويل الأموال. للحصول على هذ البطاقة تابع التفاصيل من الرابط التالي مدونة الفائز للمعلوميات: كيفية التسجيل للحصول على البطاقة الذهبية الالكترونية من بريد الجزائر