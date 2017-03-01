كيفية التسجيل للحصول على البطاقة الذهبية الالكترونية من بريد الجزائر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة mouloud_om, ‏1 مارس 2017 على 10:29.

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  1. mouloud_om

    mouloud_om :: عضو منتسِب ::

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    اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، أطلقت مصالح بريد الجزائر مؤخرا خدمة البطاقة الذهبية و هي بطاقة الكترونية تمكنك من :
    • اقتناء المنتجات عبر المتجر الالكتروني لبريد الجزائر عن طريق الانترنت
    • دفع فواتير ألهاتف، الكهرباء ، الغاز ، الماء عن طريق الانترنت
    • شحن رصيد الهاتف و خدمات اخرى
    • سحب الأموال نقدا بالعملة الوطنية.
    • الخدمةالذاتية البنكية: الاطلاع على رصيد الحساب، طلب إعداد كشف مصغّر عن العمليات الـــ10 الأخيرة التي تمّ إجراؤها بواسطة البطاقة، طلب دفتر الصكوك.
    • تحويل الأموال.
    للحصول على هذ البطاقة تابع التفاصيل من الرابط التالي
    مدونة الفائز للمعلوميات: كيفية التسجيل للحصول على البطاقة الذهبية الالكترونية من بريد الجزائر
     
    mouloud_om, ‏1 مارس 2017 على 10:29
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