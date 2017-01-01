تطبيقات خاصة بالموظف حساب(DATE,ABAIS,IRG)

هذه تلاثة تطبيقات مجانية خاص بجوال أندرويد مفيذة للعامل بقطاع الوظيف العمومي أو الشركات



01- تطبيق خاص بحساب قيمة الضريبة على الدخل الشهري للراتب IRG

فقط أدخل الراتب الخام ليتم حساب قيمة الضريبة IRG وفقا للجدول الخاص بالضريبة



صورة البرنامج

صورة البرنامج



رابط التحميل

Calcul_IRGPTOUS - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar







02-تطبيق لحساب القيمة المضافة على المجموع للفواتير TVA

وكذا الخصم على المجموع بعد التفاوض RABAIS

فقط أدخل المجموع ونسبة TVA والإفتراضية بالتطبيق هي 19%

ليتم حسالب القيمة والمجموع الكلي

أما التخفيض فما عليك إلا بداخل نسبة التخفيض RABAIS

لتحصل على قيمة التخفيض



صورة التطبيق

رابط التحميل02-تطبيق لحساب القيمة المضافة على المجموع للفواتير TVAوكذا الخصم على المجموع بعد التفاوض RABAISفقط أدخل المجموع ونسبة TVA والإفتراضية بالتطبيق هي 19%ليتم حسالب القيمة والمجموع الكليأما التخفيض فما عليك إلا بداخل نسبة التخفيض RABAISلتحصل على قيمة التخفيضصورة التطبيق





03- تطبيق لحساب الفارق بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية فمتلا يمكنك حساب

العمر بالأيام والأشهر والسنوات

وكذالك لحساب الأقدمية في الشغل أو الدرجة وهذا بإدخال تاريخ بداية التوظيف أو تاريخ سريان الدرجة وإدخال التاريخ الحالي لتحصل على نتيجة بالأيام والشهور والسنوات



وكذالك به خاصية إضافة أيام أو شهور أو سنوات لتاريخ ما لتتعرف على تاريخ الموعد بالضبظ وغالبا ا تستعمل هذه الخاصية في معرفة المواعيد (عند طبيب، فتح أظرفة...إخ) فمثلا لوعندك موعد لفتح أظرفة بعد 120 يوما إبتداءا من التاريخ الحالي لمعرفة تاريخ الموعد ما عليك إلا بإدخال التاريخ الحالي وعدد الأيام ليقوم التطبيق بحساب تاريخ الموعد بالضبظ



أو العكس بالناقص أي بعدد مرور المدة وتريد معرفة التاريخ



صورة التطبيق

03- تطبيق لحساب الفارق بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية فمتلا يمكنك حسابالعمر بالأيام والأشهر والسنواتوكذالك لحساب الأقدمية في الشغل أو الدرجة وهذا بإدخال تاريخ بداية التوظيف أو تاريخ سريان الدرجة وإدخال التاريخ الحالي لتحصل على نتيجة بالأيام والشهور والسنواتوكذالك به خاصية إضافة أيام أو شهور أو سنوات لتاريخ ما لتتعرف على تاريخ الموعد بالضبظ وغالبا ا تستعمل هذه الخاصية في معرفة المواعيد (عند طبيب، فتح أظرفة...إخ) فمثلا لوعندك موعد لفتح أظرفة بعد 120 يوما إبتداءا من التاريخ الحالي لمعرفة تاريخ الموعد ما عليك إلا بإدخال التاريخ الحالي وعدد الأيام ليقوم التطبيق بحساب تاريخ الموعد بالضبظأو العكس بالناقص أي بعدد مرور المدة وتريد معرفة التاريخصورة التطبيق



Calcul_Date - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar







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