تطبيقات خاصة بالموظف حساب(DATE,ABAIS,IRG)

هذه تلاثة تطبيقات مجانية خاص بجوال أندرويد مفيذة للعامل بقطاع الوظيف العمومي أو الشركات 01- تطبيق خاص بحساب قيمة الضريبة على الدخل الشهري للراتب IRG فقط أدخل الراتب الخام ليتم حساب قيمة الضريبة IRG وفقا للجدول الخاص بالضريبة صورة البرنامج رابط التحميل Calcul_IRGPTOUS - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar 02-تطبيق لحساب القيمة المضافة على المجموع للفواتير TVA وكذا الخصم على المجموع بعد التفاوض RABAIS فقط أدخل المجموع ونسبة TVA والإفتراضية بالتطبيق هي 19% ليتم حسالب القيمة والمجموع الكلي أما التخفيض فما عليك إلا بداخل نسبة التخفيض RABAIS لتحصل على قيمة التخفيض صورة التطبيق رابط التحميل RABAIS_TVA - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar 03- تطبيق لحساب الفارق بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية فمتلا يمكنك حساب العمر بالأيام والأشهر والسنوات وكذالك لحساب الأقدمية في الشغل أو الدرجة وهذا بإدخال تاريخ بداية التوظيف أو تاريخ سريان الدرجة وإدخال التاريخ الحالي لتحصل على نتيجة بالأيام والشهور والسنوات وكذالك به خاصية إضافة أيام أو شهور أو سنوات لتاريخ ما لتتعرف على تاريخ الموعد بالضبظ وغالبا ا تستعمل هذه الخاصية في معرفة المواعيد (عند طبيب، فتح أظرفة...إخ) فمثلا لوعندك موعد لفتح أظرفة بعد 120 يوما إبتداءا من التاريخ الحالي لمعرفة تاريخ الموعد ما عليك إلا بإدخال التاريخ الحالي وعدد الأيام ليقوم التطبيق بحساب تاريخ الموعد بالضبظ أو العكس بالناقص أي بعدد مرور المدة وتريد معرفة التاريخ صورة التطبيق رابط التحميل Calcul_Date - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar هذه التطبيقات لن تجدها حت في Google play مع تحياتي