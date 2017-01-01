تطبيقات خاصة بالموظف حساب(DATE,ABAIS,IRG)

الموضوع في 'ركن تطبيقات الهاتف المحمول' نشر بواسطة mahmoud2017, ‏1 مارس 2017 على 13:47.

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    mahmoud2017 :: عضو منتسِب ::

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    هذه تلاثة تطبيقات مجانية خاص بجوال أندرويد مفيذة للعامل بقطاع الوظيف العمومي أو الشركات

    01- تطبيق خاص بحساب قيمة الضريبة على الدخل الشهري للراتب IRG
    فقط أدخل الراتب الخام ليتم حساب قيمة الضريبة IRG وفقا للجدول الخاص بالضريبة

    صورة البرنامج
    [​IMG]


    رابط التحميل
    Calcul_IRGPTOUS - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar



    02-تطبيق لحساب القيمة المضافة على المجموع للفواتير TVA
    وكذا الخصم على المجموع بعد التفاوض RABAIS
    فقط أدخل المجموع ونسبة TVA والإفتراضية بالتطبيق هي 19%
    ليتم حسالب القيمة والمجموع الكلي
    أما التخفيض فما عليك إلا بداخل نسبة التخفيض RABAIS
    لتحصل على قيمة التخفيض

    صورة التطبيق
    [​IMG]
    TVA.jpg

    رابط التحميل
    RABAIS_TVA - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar



    03- تطبيق لحساب الفارق بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية فمتلا يمكنك حساب
    العمر بالأيام والأشهر والسنوات
    وكذالك لحساب الأقدمية في الشغل أو الدرجة وهذا بإدخال تاريخ بداية التوظيف أو تاريخ سريان الدرجة وإدخال التاريخ الحالي لتحصل على نتيجة بالأيام والشهور والسنوات

    وكذالك به خاصية إضافة أيام أو شهور أو سنوات لتاريخ ما لتتعرف على تاريخ الموعد بالضبظ وغالبا ا تستعمل هذه الخاصية في معرفة المواعيد (عند طبيب، فتح أظرفة...إخ) فمثلا لوعندك موعد لفتح أظرفة بعد 120 يوما إبتداءا من التاريخ الحالي لمعرفة تاريخ الموعد ما عليك إلا بإدخال التاريخ الحالي وعدد الأيام ليقوم التطبيق بحساب تاريخ الموعد بالضبظ

    أو العكس بالناقص أي بعدد مرور المدة وتريد معرفة التاريخ

    صورة التطبيق
    [​IMG]
    Sans 4titre.jpg
    رابط التحميل
    Calcul_Date - Télécharger - 4shared - ben djedoua amar



    هذه التطبيقات لن تجدها حت في Google play


    مع تحياتي







     

    الملفات المرفقة:

    • IRG.jpg
      IRG.jpg
      حجم الملف:
      83.9 كيلوبايت
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    mahmoud2017, ‏1 مارس 2017 على 13:47
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