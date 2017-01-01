السنة الثانية متوسط السنة الثالثة متوسط السنة الرابعة متوسط سين جيم في البناء اللغوي والإعراب سين جيم في البناء الفني (البلاغة) دروس في البناء الفني ( البلاغة) دروس في الإملاء دروس في العَروض الأسماء المرفوعة الأسماء المنصوبة الأسماء المجرورة التوابع المصادر الضمائر الأفعال الحروف الجمل والأساليب دروس غير مصنّفة في النحو والصّرف تمارين محلولة فروق نحوية وصرفية مواضيع محلولة في اللغة العربية تعبيرمنظم (بنيات لغوية) سندات لفروض واختبارات من شعر الأستاذ خليفة كلمات من القلب هذه لغتنا أضف إلى معلوماتك لكم الكلمة حلول مواضيع وتقويمها القائمة الذهبية الرزنامة نصوص تنظيمية مدرسية تربويات مذكرات تربوية فيديوهات تربوية وتعليمية فيديوهاتي في جوجل درايف ملفاتي في جوجل درايف ملفاتي في وان درايف مجموعة دعم مدرسي مجموعة تواصل تربوي في جوجل+ صفحتي على فيس بوك ملفات المتوسطة الرقمية في فيس بوك فيس بوكيات مواقعي وصفحاتي للدردشة مع صاحب المحفظة خريطة الموقع الأستاذ خليفة اضغط (ي) على الصّورة للتّعرف على الأستاذ مشاركة المحفظة إن أعجبتك المحفظة: فشاركها على فيس بوك أو غرّدها على تويتر مجموعة المتوسطة الرقمية في فيس بوك لتنتقل إلى المجموعة وتنظم إليها اضغط على عنوانها المتوسطة الرقمية صفحتي على تويتر غرّد إلى الأستاذ خليفة موقع السنة الرابعة متسط اضغط على عنوان الموقع للانتقال إليه السنة الرابعة متوسط 59يومًا / أيام منذ عام 2017 178يومًا / أيام منذ بداية الدخول المدرسي 2017/2016 للتواصل مع الأستاذ خليفة للتواصل مع الأستاذ خليفة عبر سكايب و لمراسلته مواقع الأستاذ خليفة للتعرّف على جميع مواقع الأستاذ خليفة اضغط على العنوان التالي مواقعي وصفحاتي زوار المحفظة أنشطة الموقع الأخيرة 8- الاختبار الثالث في اللغة العربية للسنة التاسعة أساسي تم تحريرها بواسطة الأستاذ خليفة 40- دورة جوان 2012 تم تحريرها بواسطة الأستاذ خليفة 18- دورة جوان 2010 تم تحريرها بواسطة الأستاذ خليفة حلول مواضيع وتقويمها تم تحريرها بواسطة الأستاذ خليفة حل مواضيع بالتعاون تم حذفه بواسطة الأستاذ خليفة View All تمارين محلولة > التمرين1 تم الإرسال في ٢٦/٠٩/٢٠١٣ ١:٤٤ م بواسطة الأستاذ خليفة [ تم تحديث ٢٠/٠٩/٢٠١٤ ١٠:٠١ ص ] ومن يكُ ذا فضلٍ فيبخل بفضلـهِ ... على قومهِ يُسْتَغْنَ عنـه ويُذمم 1- اشرح:ذا - يذمم 2- أعرب:من - ذا - يبخل - يستغن 3- ما وظيفة الجملة: يكُ ذا فضلٍ فيبخل بفضلـهِ ... على قومهِ يُسْتَغْنَ عنـه ويُذمم 4- حول البيت إلى المفردة والمثنى والجمع بنوعيهما. 5- قطع البيت وسم بحره. الجواب: 1- الشرح : ذا:صاحب/ يذمم :لايمدح،ينتقد 2- الإعراب: من :اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ذا:خبر يكن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة يبخل:فعل مضارع معطوف مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يستغن :فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الألف) وهو فعل الشرط 3- وظائف الجمل: يكُ ذا فضلٍ فيبخل بفضلـهِ ... على قومهِ يُسْتَغْنَ عنـه ويُذمم:جملة اسمية منسوخة في محل رفع خبر المبتدأ (من) 4- التحويل: - إلى المفردة: ومن تكُ ذا فضلٍ فتبخل بفضلـها ... على قومها يُسْتَغْنَ عنـها وتذمم - إلى المثنى المذكر:ومن يكُونا ذا فضلٍ فيبخلا بفضلـهِما ... على قومهِما يُسْتَغْنَ عنـهما ويُذمما - إلى المثنى المؤنث: ومن تكُونا ذا فضلٍ فتبخلا بفضلـهِما ... على قومهِما يُسْتَغْنَ عنـهما وتذمما - إلى الجمع المذكر: ومن يكُونوا ذا فضلٍ فيبخلوا بفضلـهِم ... على قومهِم يُسْتَغْنَ عنـهم ويُذمموا - إلى الجمع المؤنث: ومن يكُنّ ذا فضلٍ فيبخلن بفضلـهِنّ ... على قومهِمنّ يُسْتَغْنَ عنـهنّ ويُذممن 5- تقطيع البيت وتسمية بحره: ومنْ ي ك ذاْ فضْلنْ فيبْخلْ بفضْلهيْ علىْ قوْ مهيْ يسْتغْ ن عنْه ويذْمميْ //0/ //0/0/0 //0/0 //0//0 //0/0 //0/0/0 //0/ //0//0 و س و س س و س و س س و س و س س و س و س س فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن - البيت من بحر الطويل - القافية هي (يذممي). - وقع إشباع في آخر الشطرين وفي كلمة :فضلهي Commentaires تنبيهات: 1- في المحفظة مواضيع حملتها من منتديات تعليمية ومعظمها من منتديات التعليم المتوسط لغليزان. 2- للتواصل معى على صفحات هذه المدونة بطرح سؤال أووضع تعليق أوفتح مناقشة أو وضع مشاركة ينبغي امتلاك بريد جوجل Gmail. 3- المواضيع التي ليست لي أشرت إليها بكلمة (منقول) فهي لأساتذة آخرين أفاضل جزاهم الله عنا كل خير أذكر منهم السادة زبيري وعطية وملياني وحمزاوي وحملاوي وفحفاح وبن مبخوت وآخرين لم أجد أسماءهم في الوثائق فليعذروني. 4- هناك مواضيع متشابهة في عناوينها ولكنها مختلفة الشكل والمضمون لأنها من مصادرمختلفة. 5- لساني يعجز عن شكر الأساتذة الأفاضل الذين أرسلوا هذه الملفات،لا تنسوا الدعاء لهم. Se connecter|Activités récentes sur le site|Signaler un abus|Google Sites