اختبارات تاريخ وجغرافيا للسنة اولى ثانوي النموذج الأول اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي النموذج الثاني اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي لنموذج الثالث اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي النموذج الرابع اختبار 1 اجتماعيات 1 ج م ع ت نماذج لاختبارات التاريخ و الجغرافيا أولى ثانوي ج م آ الثلاثي الأول النموذج الأول اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي النموذج الثاني اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي النموذج الثالث اختبار 1 اجتماعيات 1 ثانوي النموذج الرابع اختبار 1 اجتماعيات 1 ج م آ 2011/2012 النموذج الخامساختبار 1 اجتماعيات 1 ج م آ النموذج السادس : مع التصحيح 2012/2013 اختبار 1 اجتماعيات 1 ج م آ النموذج السابع اختبار 1 تاريخ و جغرافيا 1 آداب