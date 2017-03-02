تقرير عن مشاركة شركة Oukitel في معرض MWC في برشلونة ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقام حاليا معرض MWC في مدينة برشلونة وهو متخصص بالمنتجات الالكترونية والاجهزة الذكية وقامت شركة Oukitel المنتجة للهواتف الذكية باستعراض احدث هواتفها في هذا المعرض هاتف k10000 pro هو اهم هواتف القادمة قريبا حيث يأتي بنسخة مطورة عن النسخة السابقة k10000 البطارية 10100 ميلي امبير - شاحن سريع بقوة 12 فولت شاشة 5.5 - رام 4 غيغا بايت - ذاكرة داخلية 32 غيغا بايت كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل وبتصميم جديد سيكون منافس قوي للاجهزة في الاسواق وايضا قامت بعرض هاتفها الجديد k6000 plus وهو نسخة مطورة عن الاصدار السابق k6000 pro ولكن مع تحديثات في التصميم والذاكرة والكاميرا والمعالج ... وتم اطلاق اللون الاسود الجديد من هاتف U20 Plus هذا الهاتف الذي حقق انتشارا كبيرا بسبب سعره المنخفض وميزاته القوية شاشة 5.5 full hd -- بطارية 3300 ميلي امبير معالج ثماني النواة - رام 2 غيغا بايت - ذاكرة داخلية 16 غيغا ويمكن طلب اللون الجديد بسعر 95 دولار فقط من هذا المتجر Aliexpress للتنويه الشركة موجودة في الجناح رقم 7J73 في المعرض بعض الصور للهواتف -------------------------------------