تقرير عن مشاركة شركة Oukitel في معرض MWC في برشلونة ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏2 مارس 2017 على 07:19.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يقام حاليا معرض MWC في مدينة برشلونة وهو متخصص بالمنتجات الالكترونية والاجهزة الذكية

    وقامت شركة Oukitel المنتجة للهواتف الذكية باستعراض احدث هواتفها في هذا المعرض

    هاتف k10000 pro هو اهم هواتف القادمة قريبا

    حيث يأتي بنسخة مطورة عن النسخة السابقة k10000

    البطارية 10100 ميلي امبير - شاحن سريع بقوة 12 فولت

    شاشة 5.5 - رام 4 غيغا بايت - ذاكرة داخلية 32 غيغا بايت

    كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل

    وبتصميم جديد سيكون منافس قوي للاجهزة في الاسواق

    وايضا قامت بعرض هاتفها الجديد k6000 plus

    وهو نسخة مطورة عن الاصدار السابق k6000 pro

    ولكن مع تحديثات في التصميم والذاكرة والكاميرا والمعالج ...

    وتم اطلاق اللون الاسود الجديد من هاتف U20 Plus

    هذا الهاتف الذي حقق انتشارا كبيرا بسبب سعره المنخفض وميزاته القوية

    شاشة 5.5 full hd -- بطارية 3300 ميلي امبير

    معالج ثماني النواة - رام 2 غيغا بايت - ذاكرة داخلية 16 غيغا

    ويمكن طلب اللون الجديد بسعر 95 دولار فقط من هذا المتجر

    Aliexpress


    للتنويه الشركة موجودة في الجناح رقم 7J73 في المعرض

    بعض الصور للهواتف

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    M-MAX, ‏2 مارس 2017 على 07:19
    #1
  2. hocine ben

    hocine ben :: عضو منتسِب ::

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    سلام عليكم
    وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها تعمل على هاتف مقاوم “للنار”، قادر على الصمود أمام درجة حرارة تبلغ 1000℃ وتأخذ للهاتف تسمية K6000 وذلك نسبة إلى أنه يحمل بطارية li-polymer من سعة 6000mAh، وهي أضخم بطارية إلى حدود الساعة
     
    hocine ben, ‏2 مارس 2017 على 07:25
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