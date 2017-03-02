تقرير عن مشاركة شركة Oukitel في معرض MWC في برشلونة ..

سلام عليكم

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها تعمل على هاتف مقاوم “للنار”، قادر على الصمود أمام درجة حرارة تبلغ 1000℃ وتأخذ للهاتف تسمية K6000 وذلك نسبة إلى أنه يحمل بطارية li-polymer من سعة 6000mAh، وهي أضخم بطارية إلى حدود الساعة ​