كوبون تخفيض على هاتف Xiaomi Redmi 4A 4G من موقع GearBest

السلام عليكم من جديد مع التخفيضات و الكوبونات من موقع GearBest الشهير و كوبون التخفيض الأول اليوم لهاتف شايومي Xiaomi Redmi 4A 4G مواصفات الهاتف رام : 2 جيغا بايت معالج : Snapdragon 425 Quad Core Max 1.4GHz مساحة الشاشة : 5 إنش (HD 720) ذاكرة داخلية : 16 جيغا كاميرا أمامية : 13 ميغا بكسل كاميرا الخلفية : 5 ميغا بكسل نظام تشغيل : MIUI 8 شبكات : GSM + GPRS + EDGE + WCDMA + LTE بطارية قوية : 3120mAh سعر الهاتف بدون تخفيض : 119.99 $ $ بعد التخفيض : 117.99. رابط العرض Xiaomi Redmi 4A 4G Smartphone-140.40 Online Shopping| GearBest.com الكوبون Redmi4AG أتمنى أن يعجبكم العرض