كوبون تخفيض على هاتف Xiaomi Redmi 4A 4G من موقع GearBest

مواصفات الهاتف

من جديد مع التخفيضات و الكوبونات من موقعGearBest الشهيرو كوبون التخفيض الأول اليوم لهاتف شايوميXiaomi Redmi 4A 4G: 2 جيغا بايت: Snapdragon 425 Quad Core Max 1.4GHz: 5 إنش (HD 720): 16 جيغا: 13 ميغا بكسل: 5 ميغا بكسل: MIUI 8: GSM + GPRS + EDGE + WCDMA + LTE: 3120mAhسعر الهاتف بدون تخفيض : 119.99 $$ بعد التخفيض : 117.99.رابط العرضالكوبونRedmi4AGأتمنى أن يعجبكم العرض ​