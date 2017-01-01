كوبون تخفيض على هاتف Xiaomi Redmi 4A 4G من موقع GearBest

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة adeloche, ‏2 مارس 2017 على 18:56.

  1. adeloche

    adeloche :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أفريل 2008
    المشاركات:
    12
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    [​IMG]
    السلام عليكم

    من جديد مع التخفيضات و الكوبونات من موقع
    GearBest الشهير
    و كوبون التخفيض الأول اليوم لهاتف شايومي

    Xiaomi Redmi 4A 4G

    [​IMG]


    مواصفات الهاتف
    رام : 2 جيغا بايت
    معالج : Snapdragon 425 Quad Core Max 1.4GHz
    مساحة الشاشة : 5 إنش (HD 720)
    ذاكرة داخلية : 16 جيغا

    كاميرا أمامية : 13 ميغا بكسل
    كاميرا الخلفية : 5 ميغا بكسل
    نظام تشغيل : MIUI 8
    شبكات : GSM + GPRS + EDGE + WCDMA + LTE
    بطارية قوية : 3120mAh

    سعر الهاتف بدون تخفيض : 119.99 $
    $ بعد التخفيض : 117.99.

    رابط العرض
    Xiaomi Redmi 4A 4G Smartphone-140.40 Online Shopping| GearBest.com
    الكوبون
    Redmi4AG

    أتمنى أن يعجبكم العرض ​
     
    adeloche, ‏2 مارس 2017 على 18:56
    #1
  2. marwane323

    marwane323 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جانفي 2017
    المشاركات:
    29
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    El Bayadh
    بارك الله فيك أخي الكريم
     
    marwane323, ‏3 مارس 2017 على 15:48
    #2