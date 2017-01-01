حقيبة معلم العصر الرقمى

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة رؤية للحقائب, ‏3 مارس 2017 على 01:28.

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    رؤية للحقائب :: عضو منتسِب ::

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    أنثى
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    مصر

    #حقيبة     معلم العصر الرقمى
    معلومات عن الحقيبة
    مدة الحقيبة ثلاثة ايام
    عدد الساعات 12 ساعة
    6 جلسات تدريبية

    أهم المحتويات الفنية

    - مفهوم العصر الرقمي
    - خصائص العصر الرقمي
    - متطلبات العصر الرقمي
    - مفهوم التعلم الرقمي
    - لماذا التعلم الرقمي
    - اشكال التعلم الرقمي
    الجزء الثاني
    - خصائص الطالب في العصر الرقمي
    - احتياجات الطلاب
    الجزء الثالث
    -المعلم الرقمي
    - مهارات المعلم الرقمي
    - دور المعلم في القرن 21
    - كيفية اعداد المعلم الرقمي
    - تجارب ناجحة في توظيف التقنية الحديثه




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    رؤية للحقائب, ‏3 مارس 2017 على 01:28
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