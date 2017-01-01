#حقيبة معلم العصر الرقمى معلومات عن الحقيبة مدة الحقيبة ثلاثة ايام عدد الساعات 12 ساعة 6 جلسات تدريبية أهم المحتويات الفنية - مفهوم العصر الرقمي - خصائص العصر الرقمي - متطلبات العصر الرقمي - مفهوم التعلم الرقمي - لماذا التعلم الرقمي - اشكال التعلم الرقمي الجزء الثاني - خصائص الطالب في العصر الرقمي - احتياجات الطلاب الجزء الثالث -المعلم الرقمي - مهارات المعلم الرقمي - دور المعلم في القرن 21 - كيفية اعداد المعلم الرقمي - تجارب ناجحة في توظيف التقنية الحديثه للاستفسار ومزيد من المعلومات شركة رؤية للاستشارات والتدريب الموقع الالكترونى: http://roya-tp.com/ صفحتنا على الفيس بوك: حقائب تدريبية متخصصة الايميل: info@roea4ot.com للتواصل واتس/فون 00201004462867 00966566498389 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- حقائب تدريبية, حقائب تدريبية جاهزة, حقيبة تدريبية للمدربين, حقيبة تدريبية للمعلمين, حقائب تدريبية فى التنمية البشرية, حقائب تدريبية فى الموارد البشرية, حقائب تدريبية فى الادارة, حقائب تدريبية فى القيادة, دليل المدرب, دليل المتدرب, دليل وسائل الايضاح, حقيبة تدريبية