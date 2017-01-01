القانون الجديد الخاص بقسم "النكت و الصور الطريفة" *على الجميع الدخول*

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة abdou35, ‏3 مارس 2017 على 08:26.

  1. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    82
    الإعجابات المتلقاة:
    63
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    وهران
    [​IMG] القانون الجديد الخاص بقسم "النكت و الصور الطريفة" *على الجميع الدخول*
    السلام عليكم و رحمة الله سبحانه و تعالى و بركاته ..




    القانون الجديد الخاص بقسم "النكت و الصور الطريفة" ..





    أولا ليكن بعلمكم أن من لا يلتزم بهذا القانون تحذف مواضيعه مباشرة و اذا اعترض على حذف المواضيع سيتعرض للعقاب "الحظر" فقد تم انذاركم في العديد من المرات .. و لم يحترم أي عضو/ة قوانين هذا القسم ..




    اليكم القانون الجديد :

    كل عضو يقوم بفتح موضوع واحد في هذا القسم و كل نكتة جديدة تكون في شكل رد في موضوعه .. ليكون موضوعا متجددا .. كمثال اليكم هذه المواضيع التي على مواضيعكم أن تكون مثلها :

    http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=21041

    http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=47761



    http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=47801

    سيتم كل شهر اختيار 3 مواضيع للتصويت على أفضلها و الفائز بها سيتم تثبيت موضوعه لمدة شهر اضافة الى حصوله على 10 نقاط تقييم مضافة لرصيده ..

    لا نقبل بأي اعتراض




    و ليكن بعلمكم أيضا أن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع لجميع المواضيع الموجودة حاليا .. بعدها سيتم غلق كافة المواضيع و الشروع في تنفيذ القانون الجديد ..





    دمتم في رعاية الله و حفظه..




    *مع تحيات طاقم اشراف منتديات طاسيلي*
    [​IMG]
     
    abdou35, ‏3 مارس 2017 على 08:26
    #1