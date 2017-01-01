القانون الجديد الخاص بقسم "النكت و الصور الطريفة" *على الجميع الدخول* السلام عليكم و رحمة الله سبحانه و تعالى و بركاته .. القانون الجديد الخاص بقسم "النكت و الصور الطريفة" .. أولا ليكن بعلمكم أن من لا يلتزم بهذا القانون تحذف مواضيعه مباشرة و اذا اعترض على حذف المواضيع سيتعرض للعقاب "الحظر" فقد تم انذاركم في العديد من المرات .. و لم يحترم أي عضو/ة قوانين هذا القسم .. اليكم القانون الجديد : كل عضو يقوم بفتح موضوع واحد في هذا القسم و كل نكتة جديدة تكون في شكل رد في موضوعه .. ليكون موضوعا متجددا .. كمثال اليكم هذه المواضيع التي على مواضيعكم أن تكون مثلها : http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=21041 http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=47761 http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=47801 سيتم كل شهر اختيار 3 مواضيع للتصويت على أفضلها و الفائز بها سيتم تثبيت موضوعه لمدة شهر اضافة الى حصوله على 10 نقاط تقييم مضافة لرصيده .. لا نقبل بأي اعتراض و ليكن بعلمكم أيضا أن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع لجميع المواضيع الموجودة حاليا .. بعدها سيتم غلق كافة المواضيع و الشروع في تنفيذ القانون الجديد .. دمتم في رعاية الله و حفظه.. *مع تحيات طاقم اشراف منتديات طاسيلي*