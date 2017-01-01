تسريب المزيد من صور هاتف Galaxy S8 القادم

تستعد شركة سامسونج رسمياً لكشف النقاب عن هاتفها الرائد القادم “جالاكسي إس 8” Galaxy S8 في وقت قريب، وتزداد الشائعات والتسريبات بالظهور مع اقتراب الموعد المنشود، حيث نشر موقع BGR التقني دفعة جديدة من الصور التي لم تظهر سابقاً للهاتف الجديد. وتأتي هذه الصور بعد قيام صاحب التسريبات الشهير إيفان بلاس بنشر أوضح صورة للهاتف عبر حساب evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة على موقع التدوين المصغر تويتر، والتي يبدو انها الصور الترويجية الرسمية للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه نهاية شهر مارس/آذار الجاري. وقد عرضت التسريبات شاشة العرض الخاصة بالهاتف من نوع سوبر أموليد البراقة مع حواف جانبية نحيفة جداً، مع وضع الكاميرا الأمامية ذات الدقة 8 ميجابيكسل ضمن المساحة العلوية المتبقية من هذه الحواف، إلى جانب وجود الماسح الضوئي لقزحية العين مع ملاحظة استبدال زر القائمة الرئيسية بأزرار على الشاشة. وتعطي الصور الجانبية للهاتف نظرة فاحصة فيما يخص الإطار المنحني والتصميم الرقيق الأملس للجهاز ككل، وتظهر الصور بوضوح، خلافاً للشائعات الأولية، أن شركة سامسونج قد قررت التمسك بمنفذ سماعات الرأس 3.5 ميليمتر القياسية، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB-C للشحن ونقل الملفات. وخلافاً للصور المسربة فقد جرى نشر مقطعي فيديو مؤخراً على شبكة التدوين الصينية الشهيرة Weibo، ويظهر ضمن مقطعي الفيديو هاتفي جالاكسي إس 8 وإس 8 بلس بشكل موجز وسريع جداً قد يكون مخيب لآمال منتظري الهاتف. ويعد اختيار GSMA لهاتف جالاكسي إس 7 إيدج كأفضل هاتف للعام 2016 بمثابة نقطة إيجابية لصالح الشركة التي منيت بانتكاسات كبيرة مادية ومعنوية منذ قرارها سحب هاتفها الذكي من فئة فابليت جالاكسي نوت 7 من السوق مما أثر عليها مادياً ومعنوياً بعد ازدياد حالات انفجار بطاريته. وأدى ذلك إلى ضياع المركز الأول من الشركة باعتبارها أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها الأولى شركة آبل، وتعول سامسونج على هاتفها الذكي المرتقب لإصلاح ما أفسده هاتفها جالاكسي نوت 7 الذي سوف يحدث ثورة في تاريخ الهواتف الذكية بحسب تلميح الشركة.