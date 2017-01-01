برنامج واتس كول whatscall للاندرويد

الموضوع في 'منتدى مواقع التواصل الإجتماعي' نشر بواسطة سعيد السعودي, ‏4 مارس 2017 على 12:08.

  1. سعيد السعودي

    سعيد السعودي :: عضو منتسِب ::

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    برنامج whatscall خاص لإجراء مكالمات مجانية محلية ودولية بين مختلف الاشخاص حول العالم، لن تعد الآن بحاجة إلى دفع الفواتير الهاتفية المكلفة، بل ستصبح قادراً على الاتصال عالمياً مع أكثر من 220 دولة مجانا بدون تكاليف، حيث ستستطيع الحصول على أكثر من 2,000 نقطة إتصال مجانية يومياً أي ما يعادل أكثر من 30 دقيقة مكالمات مجانية للحديث مع الاقارب والاصدقاء الذين لا يستخدمون التطبيق وذلك مع تحميل برنامج واتس كول، و الصورة التالية تعرض الطرق السبعة للحصول على زيادة الرصيد


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    رابط تحميل برنامج whatscall واتس كول من هنا





     
    سعيد السعودي, ‏4 مارس 2017 على 12:08
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