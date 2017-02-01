تحميل تطبيق Emoji Switcher

السلام عليكم متابعينى الكرام,,أما بعد..اتمنى ان تكون مقالاتى مفيدة وتقدم لكم كل جديد ..فاليوم جئت لكم بتطبيق نحتاجه جميعنا خصوصا مستخدمى الانترنت..وكما نعلم جميعا اننا نهتم كثيرا بكل جديد ونفضل التغيير فى كل شئ وفى عالم الانترنت مايهنا على وجه العموم هو مواقع التواصل الاجتماعى التى يندرج منها الفيس بوك والواتس اب والماسنجر وغيرهم. فمن خلال تلك المواقع تستطيع التواصل مع اصدقائك واقاربك عن طريق الدردشة الكتابية والدردشة الصوتية كما انه فى تطبيق الفيس بوك والماسنجر اللذان نستخدمهما دائما نحتاج كثيرا الى كل جديد بهم فاليوم جئت لكم بتحميل تطبيق Emoji Switcher وهو عبارة عن (فيسات) (وجوه تعبر عن حالة ما او شكل ما) تتم استخدامها من خلال تواجدهم فى لوحة المفاتيح. ويوجد العديد من اشكال تلك الفيسات فمثلا: وجه سمايل_وجه حزين_قلب_وجه يبكى _وجه يرقص وغيرها من الفيسات (الايموشانات)التى نستخدمها عند التحدث مع اصدقائنا على الواتس اب وايضا تستخدم فى الماسنجر كما انها ايضا تتاح لنا استخدامها فى الكومنتات التى نكتبها على صور وبوستات الفيس بوك .ولكى تستمتع بالمرح والضحك مع اصدقائك من خلال تلك الفيسات عليك تحميل التطبيق على جهازك . رابط التحميل