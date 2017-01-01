الموارد_البشرية_و_شئون_الموظفين_و_التدريب #ارابياتك

يتشرف مركز ارابيا للتدريب والاستشارات بتقديم دورات فى مجال " برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب" التى سوف تعقد خلال العام 2017 يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز ارابيا للتدريب والاستشارات + شهادة جامعة كامبردج البريطانية تفاصيل دورة "برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب" أماكن الإنعقاد : دبـــي - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - اليونان- شرم الشيخ - الغردقة - قبرص - تونس - المجر جميع الدورات يمكن تنفيذها اون لاين ……………………………………………………………………………………… التفاصيل الدورات المقدمة فى برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب كتابة الرسائل والتقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات ورشة عمل (مختبر تطبيقي) في الاستراتيجيات والاتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب والتطوير الوظيفي ادارة الموارد البشرية: مهارات ادارة شؤون العاملين والعملية التدريبية النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط الأداء التميز والإبداع في شئون الموظفين والتطوير الإداري الإدارة الفعالــة لشـــئون الموظفـــين (المدخل الإبداعي) تطوير المهارات الإدارية والفنية لمنسقي التدريب تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة الأداء المتوازن المنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية بناء و ادارة العلاقات بين الموظفين ورشة عمل : المعايير الدولية للتدريب والتطوير الوظيفي الاستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشرية أساليب تطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريب التوصيف، التقييم، التخطيط الوظيفي والمهني المتقدم الاتجاهات الحديثة في التحقيقات الإدارية لشئون الموظفين التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتدريب النظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفين تخطيــــط النشـــاط التدريبـــي باستخدام الحاسب الآلي منظومة قياس الموارد البشرية - تنمية مهارات مسئولي التدريب والتطويـــــــــر إجراء المقابلات، اختيار الكفائات واستقطابها الابتكار في إدارة التدريب ، الموارد البشرية وتحقيق الجودة الشاملة الجوانــــــب القانونيــــــة في إدارة الـمــــــوارد البشريــــــــة معايير الجودة لتنمية الموارد البشرية مفاهيم تنمية الموارد البشرية والاستفادة القصوى من طاقاتها المعايير العالمية في التوظيف والاختيار والتعيين الاتجاهات الحديثة لشئون الموظفين (المزايا والتعويضات) النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط الأداء إعادة هيكلة سياسة الأجور والترقيات ونظم الحوافز مؤشرات الأداء KPIs ومدى أهميتها في قياس كفاءة الموظفين التفاصيل للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذة: فاطمة mob & what’s app : 002 011231138901 Email. m@arabiatc.com Website: www.arabiatc.com كما يعقد مركز ارابيا للتدريب والاستشارات دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( الدورات الهندسية - الدورات القانونية - دورات الجودة والانتاج - الأمن والسلامة والصحة المهنية - دورات المالية والمحاسبية - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن - دورات القيادة والأدارة) ………………………………. إسلوب إعداد البرنامج التدريبى : المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة الحالات والتطبيقات العملية الحوارات والنقاشات الموجهة تمثيل ولعب الادوار ورش العمل ومشاركة المتدربين نموذج استطلاع الراي قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم ……………………………………………………………………………. يوفر مركز ارابيا للتدريب والاستشارات مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن : * خصومات خاصة للمجموعات * خصومات خاصة للتسجيل المبكر * الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم * القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم * وغيرها من المزايا ......... * الشهادات : يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من مركز ارابيا للتدريب والاستشارات وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية ولكم جزيل الشكر والإحترام