الموارد_البشرية_و_شئون_الموظفين_و_التدريب #ارابياتك

مركز ارابيا للتدريب والاستشارات

" برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب"

مركز ارابيا للتدريب والاستشارات

"برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب"

أماكن الإنعقاد :

جميع الدورات يمكن تنفيذها اون لاين

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الدورات المقدمة فى برامج الموارد البشرية وشئون الموظفين والتدريب

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mob & what’s app : 002 011231138901



Email.



Website: للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذة: فاطمةmob & what’s app : 002 011231138901Email. m@arabiatc.com Website: www.arabiatc.com

مركز ارابيا للتدريب والاستشارات

إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :

مركز ارابيا للتدريب والاستشارات

* الشهادات :

مركز ارابيا للتدريب والاستشارات

يتشرفبتقديم دورات فى مجالالتى سوف تعقد خلال العام 2017يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من+ شهادة جامعة كامبردج البريطانيةتفاصيل دورةدبـــي - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - اليونان- شرم الشيخ - الغردقة - قبرص - تونس - المجر………………………………………………………………………………………كتابة الرسائل والتقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعاتورشة عمل (مختبر تطبيقي) في الاستراتيجيات والاتجاهات الحديثة في إدارة عملية التدريب والتطوير الوظيفيادارة الموارد البشرية: مهارات ادارة شؤون العاملين والعملية التدريبيةالنظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط الأداءالتميز والإبداع في شئون الموظفين والتطوير الإداريالإدارة الفعالــة لشـــئون الموظفـــين (المدخل الإبداعي)تطوير المهارات الإدارية والفنية لمنسقي التدريبتطوير الموارد البشرية باستخدام نظام بطاقة الأداء المتوازنالمنظومة المتكاملة في تخطيط السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبيةبناء و ادارة العلاقات بين الموظفينورشة عمل : المعايير الدولية للتدريب والتطوير الوظيفيالاستراتيجيات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشريةأساليب تطوير الموارد البشرية وربط تطوير المسار الوظيفي بخطط التدريبالتوصيف، التقييم، التخطيط الوظيفي والمهني المتقدمالاتجاهات الحديثة في التحقيقات الإدارية لشئون الموظفينالتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملةالمعايير الحديثة لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين والتدريبالنظم المتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون الموظفينتخطيــــط النشـــاط التدريبـــي باستخدام الحاسب الآليمنظومة قياس الموارد البشرية - تنمية مهارات مسئولي التدريب والتطويـــــــــرإجراء المقابلات، اختيار الكفائات واستقطابهاالابتكار في إدارة التدريب ، الموارد البشرية وتحقيق الجودة الشاملةالجوانــــــب القانونيــــــة في إدارة الـمــــــوارد البشريــــــــةمعايير الجودة لتنمية الموارد البشريةمفاهيم تنمية الموارد البشرية والاستفادة القصوى من طاقاتهاالمعايير العالمية في التوظيف والاختيار والتعيينالاتجاهات الحديثة لشئون الموظفين (المزايا والتعويضات)النظم المتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع خطط الأداءإعادة هيكلة سياسة الأجور والترقيات ونظم الحوافزمؤشرات الأداء KPIs ومدى أهميتها في قياس كفاءة الموظفينكما يعقددورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل ( الدورات الهندسية - الدورات القانونية - دورات الجودة والانتاج - الأمن والسلامة والصحة المهنية - دورات المالية والمحاسبية - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن - دورات القيادة والأدارة)……………………………….المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفةالمادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدةالحالات والتطبيقات العمليةالحوارات والنقاشات الموجهةتمثيل ولعب الادوارورش العمل ومشاركة المتدربيننموذج استطلاع الرايقاعات التدريب بفنادق 5 نجوم…………………………………………………………………………….يوفرمزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :* خصومات خاصة للمجموعات* خصومات خاصة للتسجيل المبكر* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم* وغيرها من المزايا .........يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا منوشهادة من جامعة كامبردج البريطانيةولكم جزيل الشكر والإحترام