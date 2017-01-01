سلام حباب وشراكم لابس الحمد لله كالعادة استعدوا يا بنات لقصف كوكب الرجال مرة ثانية استعدوووووووووووا انطلااااااااااااااااااق هههه اليوم حابة نهدر على فئة من الرجال ماشاء الله إقامة الصلاة في المسجد غض البصر الصيام النوافل ميخمسش مع نسا تبارك الله شكون خير منهم مصح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اللحية تاعو توصل حتى لصدروا و الطامة يصبغها بالحنة بيناتنا شكون لمرا اللي يعجبها هاذ المظهر التقليل من اللحية فالإسلام مش حرام وعلاش يخليها هاك مدام قادر ينقصها و يتحفها ولا خلاها باسم الإسلام فإن الله جميل يحب الجمال معليش هاذ السيد تلقاه ديما لابس قميص ولا ڨندورة الصلاة وكل واحد كفاه يسميها وعمامة على راسو معليش مظهر جميل و لكن هل زوجتك الطاهرة لها الحق تشوف زوجها فالحلال لابس حطة ومشيك روحو ولا لا ؟ فلاخر هي إنسان وكما لازم هي تكون مشيكة ونتا تاني مش كامل طول عمرها صابرة على هاذيك اللحية وهذاك القميص والعمامة فالمرأة حتى لوكان محجبة فالدار قادرة تشيك روحها مي نتا فكل وقت لابس ڨندورة الصلاة لا يا اخي راك غالط الزوجة تاعك بشر عندها حق تشوف راجلها لابس جينز ولا فاست كلاسيك ولا معلاباليش واش ياخي مكاش نص فالقرآن يقول الموضة حرام وإنما برك فيها بعض الضوابط والدين ياأخي مش تهمل روحك وتقول دين لا قادر تعيش حياتك وتكون متدين وكاين شباب ماشاء الله تلقاه لابس شيك ومطهلي بروحو ومتدين ومحافظ على الصلاة نتمنى يكون المساج فهمتوه الدين ميحرمش حتى واحد من الاهتمام بأناقتو وكذلك العلم يقول انو الناس اللي يطهلاو فمظهر تاعهم يكونو خير من الجهة النفسية مقارنة بهادو اللي هاملين رواحهم وبزيادة الزوجة عندها الحق يتزين لها الزوج ومش قادرة تعيش كامل حياتها مع راجل ديما بڨندورة الصلاة والعمامة فالإسلام دين الجمال ياأخي والإسلام ميقيدش الإنسان لدرجة أنو يبقى هامل روحو ولا يلبس لقديم وهو عندو الدراهم ويقولك هذا إسلام نتمنى تكون الفكرة وصلت سلام