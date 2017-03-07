فتح صندوق واستعراض هاتف Oukitel الجديد U16 MAX ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏7 مارس 2017 على 07:33.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بعد الاعلان عن المواصفات الكاملة من قبل شركة Oukitel لهاتفها U16 MAX

    خلال معرض MWC

    قامت الشركة بنشر فيديو عن الهاتف الجديد

    [​IMG]

    رابط الفيديو



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    كما عرفنا سابقآ فأن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة بحجم 6 انش وبدقة 720

    وبجسم معدني بالكامل وببطارية كبيرة

    خلال الفيديو يتم استعراض الهاتف بنظام اندرويد نوجا 7

    وشرح بعض ميزاته

    حيث تم اضافة العديد من المميزات والاختصارات لنظام الهاتف

    لتوفير تجربة اداء واستخدام مميزة لمستخدمي الهاتف

    من حيث الشاشة الرئيسية او شاشة القفل او الاختصارات على الشاشة

    او الاوامر عن طريق حساس الحركة

    ومع وجود حساس للبصمة من الخلف يمكن استخدامه لفتح قفل الهانف او التقاط صور بالكاميرا


    او تشغيل الموسيقا او الرد على الاتصال

    ايضا الكاميرا تاتي بدقة 13 ميغا بيكسل لتصوير بدقة عالية

    ومن المتوقع ان يكون سعر الهاتف اقل من 150 دولار

    وسيتم بيعه قريبا في مهرجان التخفيضات على موقع

    Aliexpress

    في 28 من الشهر الحالي


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    M-MAX, ‏7 مارس 2017 على 07:33
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