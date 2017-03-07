فتح صندوق واستعراض هاتف Oukitel الجديد U16 MAX ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الاعلان عن المواصفات الكاملة من قبل شركة Oukitel لهاتفها U16 MAX خلال معرض MWC قامت الشركة بنشر فيديو عن الهاتف الجديد رابط الفيديو ---------------------- كما عرفنا سابقآ فأن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة بحجم 6 انش وبدقة 720 وبجسم معدني بالكامل وببطارية كبيرة خلال الفيديو يتم استعراض الهاتف بنظام اندرويد نوجا 7 وشرح بعض ميزاته حيث تم اضافة العديد من المميزات والاختصارات لنظام الهاتف لتوفير تجربة اداء واستخدام مميزة لمستخدمي الهاتف من حيث الشاشة الرئيسية او شاشة القفل او الاختصارات على الشاشة او الاوامر عن طريق حساس الحركة ومع وجود حساس للبصمة من الخلف يمكن استخدامه لفتح قفل الهانف او التقاط صور بالكاميرا او تشغيل الموسيقا او الرد على الاتصال ايضا الكاميرا تاتي بدقة 13 ميغا بيكسل لتصوير بدقة عالية ومن المتوقع ان يكون سعر الهاتف اقل من 150 دولار وسيتم بيعه قريبا في مهرجان التخفيضات على موقع Aliexpress في 28 من الشهر الحالي ---------------------