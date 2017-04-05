إستشارة و طلب معلومات

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H

hamoudi ouargla

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 أفريل 2017
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
ورقلة
#1
السلام عليكم إخوتي
مند شهر و نصف تقريبا بعد ظهور إنتفاخ في القضيب و الخصية اليسرة
قمت بزيارة طبيب مختص و اقمت الأشعة الخاصة بها الإيكوغرافي
علمت أنه عندي دوالي في الخصية اليسرى درجة 3
مع العلم أنا أعزب و عمري 31 سنة
كنت أقوم كثيرا بالعادة السرية
سؤالي هو هل الجراحة هي الحل في هده الحالة
سمعت بطريقة جديدة لعلاج دوالي الخصية بالقسطرة ...و هي بدون الجراحة التقليدية
هل هي موجودة في الجزائر الأن ....علاج دوالي الخصية بالقسطرة
شكرا السلام عليكم
 

المرفقات

بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#2
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,948
الإعجابات
5,374
النقاط
241
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
قال hamoudi ouargla:
السلام عليكم إخوتي
مند شهر و نصف تقريبا بعد ظهور إنتفاخ في القضيب و الخصية اليسرة
قمت بزيارة طبيب مختص و اقمت الأشعة الخاصة بها الإيكوغرافي
علمت أنه عندي دوالي في الخصية اليسرى درجة 3
مع العلم أنا أعزب و عمري 31 سنة
كنت أقوم كثيرا بالعادة السرية
سؤالي هو هل الجراحة هي الحل في هده الحالة
سمعت بطريقة جديدة لعلاج دوالي الخصية بالقسطرة ...و هي بدون الجراحة التقليدية
هل هي موجودة في الجزائر الأن ....علاج دوالي الخصية بالقسطرة
شكرا السلام عليكم
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موضوعك جرئ جدا
اتمنى طبيب يرد عليك
نفس ما حدث لاخي كان عنده نفس المشكل حتى انه تزوج ولم ينجب واختار سبل العلاج بدلا من الجراحة ولم يشفى في الاخير قرر اجراء العملية بعيادة خاصة بولاية تلمسان وماشاء الله شفي تماما وزوجته انجبت بعد معاناة خمس سنوات والحمد لله
استشير طبيب مختص احسن لك
الله يشافي
 
H

hamoudi ouargla

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
5 أفريل 2017
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
ورقلة
#3
شكرا أختي الكريمة نعم دهبت للمختص وأنا أنتظر التحليل الخاص بالمني و من بعدها يقرر الطبيب إما القيام بالعملية أو لا الأحد إن شاء الله أرى مادا سيقول الطبيب الخاص و إحتمال كبير القيام بالعملية أدعوا لي بالشفاء إخوتي شكرا
 
H

hamoudi ouargla

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
5 أفريل 2017
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
ورقلة
#4
قال بشرى ملاك:
موضوعك جرئ جدا
اتمنى طبيب يرد عليك
نفس ما حدث لاخي كان عنده نفس المشكل حتى انه تزوج ولم ينجب واختار سبل العلاج بدلا من الجراحة ولم يشفى في الاخير قرر اجراء العملية بعيادة خاصة بولاية تلمسان وماشاء الله شفي تماما وزوجته انجبت بعد معاناة خمس سنوات والحمد لله
استشير طبيب مختص احسن لك
الله يشافي
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شكرا أختي الكريمة أخوك كان مصاب بها قبل الزواج أو أصيب بها و هو متزوج
و ماهية درجتها لأنها توجد أربعة درجات أختي الكريمة
شكرا لك سلام
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#5
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,948
الإعجابات
5,374
النقاط
241
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#5
قال hamoudi ouargla:
شكرا أختي الكريمة أخوك كان مصاب بها قبل الزواج أو أصيب بها و هو متزوج
و ماهية درجتها لأنها توجد أربعة درجات أختي الكريمة
شكرا لك سلام
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اله يشافي ان شاء الله
اخي كان متزوج لما مرض واتخد سبيل العلاج فترة طويييييييلة ولكن دون جدوى فاخبره الطبيب ان الحل الوحيد لحالته العملية معناها كانت الدرجة كبيرة انا لا افهم ولا اعلم اي درجة كان ولكن بما ان الطبيب طلب اجراء العملية معاناها درجة كبيرة
 
D

dawali

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
19 أكتوبر 2018
المشاركات
6
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
oran
الجنس
ذكر
#6
قال hamoudi ouargla:
السلام عليكم إخوتي
مند شهر و نصف تقريبا بعد ظهور إنتفاخ في القضيب و الخصية اليسرة
قمت بزيارة طبيب مختص و اقمت الأشعة الخاصة بها الإيكوغرافي
علمت أنه عندي دوالي في الخصية اليسرى درجة 3
مع العلم أنا أعزب و عمري 31 سنة
كنت أقوم كثيرا بالعادة السرية
سؤالي هو هل الجراحة هي الحل في هده الحالة
سمعت بطريقة جديدة لعلاج دوالي الخصية بالقسطرة ...و هي بدون الجراحة التقليدية
هل هي موجودة في الجزائر الأن ....علاج دوالي الخصية بالقسطرة
شكرا السلام عليكم
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www.dawalisolution.com
 
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