إستشارة و طلب معلومات

السلام عليكم إخوتي

مند شهر و نصف تقريبا بعد ظهور إنتفاخ في القضيب و الخصية اليسرة

قمت بزيارة طبيب مختص و اقمت الأشعة الخاصة بها الإيكوغرافي

علمت أنه عندي دوالي في الخصية اليسرى درجة 3

مع العلم أنا أعزب و عمري 31 سنة

كنت أقوم كثيرا بالعادة السرية

سؤالي هو هل الجراحة هي الحل في هده الحالة

سمعت بطريقة جديدة لعلاج دوالي الخصية بالقسطرة ...و هي بدون الجراحة التقليدية

هل هي موجودة في الجزائر الأن ....علاج دوالي الخصية بالقسطرة

شكرا السلام عليكم