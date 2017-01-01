ساعدوني من فضلكم .؟

الموضوع في 'منتدى مواقع التواصل الإجتماعي' نشر بواسطة أسينات, ‏21 أفريل 2017.

  1. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    عندي أسئلة تتعلق بالفيسبوك ارجوا منكم أن تجيبوني
    كيف اامن فيسبوكي من الهكر
    عدد الفيسبوكات لي فتحتهم مايقارب 11 وكلها طارت تجيني انتهت "صلاحية الجلسة "
    فتحت فيسبوك برقم و هكروهولي و فتحت اوخر بإيميل و طار الحساب أيضا واخر واحد بقا يومين وطار ذكر عندي شهرين مافتحتش فايس جديد
    قالولي لازم هوية مفهمتش كيف نديرها

    من يعرف اتمنى ان يخبرني وشكرا مسبقا

    وعندي سؤال اوخر اول مافتحت فيس ماكنتش نعرفلوا معرفتش كيفاش نخفي الرقم قالولي ناس قادر واحد يسرقلك النيمرو و بواسطة تطبيق يستخرج معلومات عليك اسمك و لقبك ووين نسكن ... الخ . قولولي كاين منها هذا الهدرة ولا لا ؟؟؟
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    أسينات, ‏21 أفريل 2017
    #1
  2. 7oussam

    7oussam :: عضو منتسِب ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته...
    1- قومي بمنع ظهور أي بيانات أو معلومات أو حتى بوستات خاصة بك لأي شخص غير أصدقائك.
    2 - قومي بفتعيل تنبيهات الأمان ليصلك إشعار عند فتح حسابك من متصفح أو جهاز غريب.
    3 - قومي بتفعيل الخطوة الثانية لتسجيل الدخول بإستقبال رسالة نصية لكود الدخول للحساب بعد إدخالك لبيانات الإيميل والباسورد. أو قم بإستخدام مولد الأكواد DCode Generator المتاح بتطبيق الفيس بوك بهاتفك.
    4 - لا تستخدمي ألعاب أو تطبيقات أو مواقع يتطلب إستخدامها بيانات حساب الفيس بوك الأساسية الخاصة بك إلا لو كانت مواقع وتطبيقات ضخمة وتثق بها أو يفضل أن تقوم بصنع كلمة مرور خاصة بكل تطبيق كما ذكرنا بالتطبيق.
    5 - يمكنك إضافة حساب سري ضمن أصدقائك تسترجعين به حسابك لو حدثت أية مشكلات أو واجهتك مشكلة بتسجيل الدخول ولكن لا يفضل أن تقومي بهذه الخطوة.
    6 - قومي بحذف إيميلك وإجعلي وسيلة إسترجاع حسابك هي بالهاتف فقط.
    7 - و هي أهم أهم أهم نقطة ....لا تقمي بإضافة أشخاص لا تعرفيهم أبداً ولا ترسلي صورك الشخصية أو تعطي بيانات ومعلومات حياتك الشخصية لأي شخص حتى تعرفه جيداً بما يكفي.
    منقول بتصرف بالتوفيق
     
    Ma$Ter, صفاءdz و أسينات معجبون بهذا.
    7oussam, ‏21 أفريل 2017
    #2
  3. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ‏14 أفريل 2017
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    شكرا جزيلا أخي بارك الله فيك
     
    أسينات, ‏21 أفريل 2017
    #3
  4. 7oussam

    7oussam :: عضو منتسِب ::

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    ‏19 أفريل 2017
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    و فيكم بارك الله
    أهلا بك في أي وقت
     
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    7oussam, ‏21 أفريل 2017
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    اسمحيلي أنا معنديش فيسبوك ومنعرفلوش ،ومنحبوش هههه لوكان عندي معلومات لوكان عاونتك تعرفي أختك ماتبخلش
     
    صفاءdz, ‏9 ماي 2017 على 00:30
    #5