ساعدوني من فضلكم .؟

السلام عليكم ورحمة الله عندي أسئلة تتعلق بالفيسبوك ارجوا منكم أن تجيبوني كيف اامن فيسبوكي من الهكر عدد الفيسبوكات لي فتحتهم مايقارب 11 وكلها طارت تجيني انتهت "صلاحية الجلسة " فتحت فيسبوك برقم و هكروهولي و فتحت اوخر بإيميل و طار الحساب أيضا واخر واحد بقا يومين وطار ذكر عندي شهرين مافتحتش فايس جديد قالولي لازم هوية مفهمتش كيف نديرها من يعرف اتمنى ان يخبرني وشكرا مسبقا وعندي سؤال اوخر اول مافتحت فيس ماكنتش نعرفلوا معرفتش كيفاش نخفي الرقم قالولي ناس قادر واحد يسرقلك النيمرو و بواسطة تطبيق يستخرج معلومات عليك اسمك و لقبك ووين نسكن ... الخ . قولولي كاين منها هذا الهدرة ولا لا ؟؟؟