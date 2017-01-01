ساعدوني من فضلكم .؟

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته...

1- قومي بمنع ظهور أي بيانات أو معلومات أو حتى بوستات خاصة بك لأي شخص غير أصدقائك.

2 - قومي بفتعيل تنبيهات الأمان ليصلك إشعار عند فتح حسابك من متصفح أو جهاز غريب.

3 - قومي بتفعيل الخطوة الثانية لتسجيل الدخول بإستقبال رسالة نصية لكود الدخول للحساب بعد إدخالك لبيانات الإيميل والباسورد. أو قم بإستخدام مولد الأكواد DCode Generator المتاح بتطبيق الفيس بوك بهاتفك.

4 - لا تستخدمي ألعاب أو تطبيقات أو مواقع يتطلب إستخدامها بيانات حساب الفيس بوك الأساسية الخاصة بك إلا لو كانت مواقع وتطبيقات ضخمة وتثق بها أو يفضل أن تقوم بصنع كلمة مرور خاصة بكل تطبيق كما ذكرنا بالتطبيق.

5 - يمكنك إضافة حساب سري ضمن أصدقائك تسترجعين به حسابك لو حدثت أية مشكلات أو واجهتك مشكلة بتسجيل الدخول ولكن لا يفضل أن تقومي بهذه الخطوة.

6 - قومي بحذف إيميلك وإجعلي وسيلة إسترجاع حسابك هي بالهاتف فقط.

7 - و هي أهم أهم أهم نقطة ....لا تقمي بإضافة أشخاص لا تعرفيهم أبداً ولا ترسلي صورك الشخصية أو تعطي بيانات ومعلومات حياتك الشخصية لأي شخص حتى تعرفه جيداً بما يكفي.

منقول بتصرف بالتوفيق

إضغط للتوسيع...