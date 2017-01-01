هاتف Oukitel K4000 Plus قادم مع اقوى نظام حماية في الهواتف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة oukitel انها بصدد اصدار هاتف جديد K4000 Plus والذي سيكون بنظام تشغيل مطور من الشركة بحيث يكون أكثرا أمانا وحماية لخصوصياتك من ذي قبل وقالت oukitel انه في الوقت الحالي الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يقعون ضحية اختراق وضياع لمعلوماتهم الشخصية على شبكة الانترنت مما يسبب لهم مشاكل عديدة والان اصبحت نقطة تطوير نظام قوي ضد الاختراقات مسؤولية الشركة والتي ستكون ميزة مهمة في هاتفها القادم K4000 Plus كما قامت Oukitel بنشر فيديو على قناتها الرسمية لتوضيح الامر ويبدو ان نظام الخصوصية المطور مستقل تماما عن نظام التشغيل العادي وداخل هذا النظام المطور يمكن تخزين كل الملفات المهمة كالصور والفيديوهات والايميلات وايضا ارقام الهاتف والرسائل وغير ذلك والتي لن تظهر في الواجهة الرئيسية بل انت فقط من يمكن الوصول اليها كما ان العملية لن تؤثر على الهاتف او الواجهة الرسمية للتطبيقات ولحماية جميع الملفات المخزنة في نظام الخصوصية الخاص بك، يمكنك تعيين لجعل هذا النظام ان يختفي من الواجهة الرئيسية والوصول إليها من خلال الطلب السري. أو يمكنك إنشاء نظام الخصوصية وهمية لحماية النظام الحقيقي. كشخص مستقل، من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا مساحة خاصة حيث يمكننا تخزين كل ما نريد. تم تصميم K4000 Plus لتلبية هذه الحاجة. كما أنها توفر بصمة الاستشعار الأمامية لتوفير الحماية للهواتف الذكية. ويعتبر هاتف K4000 Plus نسخة مطورة من سلسلة K4000 التي لها شاشات صلبة ومقاومة للصدمات والكسر وسيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف على موقع الشركة : www.oukitel.com