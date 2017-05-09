هاتف Oukitel K10000 Pro سيطلق في الشهر القادم ببطارية 10.000 ميلي امبير !

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏9 ماي 2017 على 07:19.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم K10000 Pro سيطلق الى الاسواق في الشهر القادم

    [​IMG]


    فقد تم عرض الهاتف في اكثر من معرض دولي حول العالم

    ولاقى اعجاب الزوار والمتابعين

    لانه سيحمل اكبر بطارية بين الهواتف الذكية بحجم 10.000 ميلي امبير

    بالاضافة الى مواصفات قوية تجعله يحتل مكانة قوية في الاسواق

    الهاتف سياتي مع ميزة الشحن السريع

    ومع وجود شاحن بقوة 12V/2A سيتم شحن البطارية خلال ثلاثة ساعات تقريبا

    هذا الهاتف هو نسخة مطورة عن الهاتف السابق K10000

    حيث تم تحسين المواصفات

    الشاشة اصبحت بدقة Full HD بدلا من HD ready

    المعالج تم استبداله بمعالج اقوى

    الذاكرة الداخلية 32 غيغا بدلا من 16 غيغا

    الرام 3 غيغا بدلا من 2 غيغا

    الوزن اصبح اخف 292 غرام فقط اي اقل ب 27 غرام

    الهاتف سيطلق خلال الشهر القادم

    لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي

    www.oukitel.com


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    Fethi.dz معجب بهذا.
    M-MAX, ‏9 ماي 2017 على 07:19
    #1