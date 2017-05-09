هاتف Oukitel K10000 Pro سيطلق في الشهر القادم ببطارية 10.000 ميلي امبير !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم K10000 Pro سيطلق الى الاسواق في الشهر القادم فقد تم عرض الهاتف في اكثر من معرض دولي حول العالم ولاقى اعجاب الزوار والمتابعين لانه سيحمل اكبر بطارية بين الهواتف الذكية بحجم 10.000 ميلي امبير بالاضافة الى مواصفات قوية تجعله يحتل مكانة قوية في الاسواق الهاتف سياتي مع ميزة الشحن السريع ومع وجود شاحن بقوة 12V/2A سيتم شحن البطارية خلال ثلاثة ساعات تقريبا هذا الهاتف هو نسخة مطورة عن الهاتف السابق K10000 حيث تم تحسين المواصفات الشاشة اصبحت بدقة Full HD بدلا من HD ready المعالج تم استبداله بمعالج اقوى الذاكرة الداخلية 32 غيغا بدلا من 16 غيغا الرام 3 غيغا بدلا من 2 غيغا الوزن اصبح اخف 292 غرام فقط اي اقل ب 27 غرام الهاتف سيطلق خلال الشهر القادم لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي www.oukitel.com --------------------------------------