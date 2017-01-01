Oukitel تعلن عن تخفيض على سعر هاتفها K6000 PLus ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان اعلنت شركة Oukitel عن هاتف K6000 Plus الشهر الماضي وبسعر 210 دولار الان ستقوم بعمل مهرجان تخفيضات على سعر الهاتف حيث يمكن الحصول عليه بسعر 170 دولار فقط !! وذلك من العديد من متاجر التسوق من الانترنت وكما هو معروف فان سلسلة K من هواتف هذه الشركة يأتي دايما ببطارية ضخمة مثل K10000 - K4000 - K6000 وفي الصورة السابقة كامل مواصفات هذا الهاتف الرائع حيث يحمل بطارية بحجم 6080 ميلي امبير تكفي لمدة ثلاثة ايام على الاقل وايضا مع ميزة الشحن السريع بوجود شاحن بقوة 12V/2A يعتبر الاقوى والاسرع بين جميع الهواتف الذكية ويعتبر معالج الهاتف من المعالجات القوية في الاداء حيث يملك ثمانية انوية الهاتف ياتي بذاكرة داخلية حجمها 64 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغا بايت كاميرا بدقة 16 ميغا وامامية بدقة 8 ميغا نظام اندرويد 7 والعديد من المميزات القوية من ناحية التصميم وجودة التصنيع والان يمكنكم اغتنام فرصة التخفيض على السعر وشراء الهاتف بسعر 170 دولار فقط من متجر Gearbest المعروف OUKITEL K6000 Plus 4G Phablet-218.99 Online Shopping| GearBest.com او من Aliexpress Aliexpress.com : Buy Oukitel K6000 Plus Android 7.0 MTK6750T Octa Core 4G RAM 64G ROM 5.5" FHD 6080mAh Fingerprint 12V/2A Quick Charge Smartphone from Reliable octa core smartphone suppliers on OUKITEL Official Store ----------------------