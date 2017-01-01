هوت سبوت لفك حظر تطبيقات المحادثة المجانية

احتلت برامج المحادثة المجانية مكانة كبيرة لدى

مستخدمي الانترنت في كل مكان وخاصة بداخل العالم العربي

حيث تواجد الكثير من المغتربين في العديد من الدول وخاصة

بالمملكة والتي تساعدهم تلك البرامج على التواصل مع ذويهم

بسهوله وبدون تكاليف مرهقه

ولكن مع الاسف بداخل المملكة السعودية اصبحت

تلك البرامج محظورة ولم يعد باستطاعة اي شخص بداخل المملكة

استخدامها بدون برنامج الهوت سبوت لفك حظر برامج المحادثة

يعمل الهوت سبوت على تغيير هوية المستخدم لهوية اخرى

خارج المملكة باستخدام خوادم عربية واجنبية ايضا يختار منها

المستخدم ما يناسبه ليظهر على الشبكات برقم جديد وهمي

من ذلك الخادم ويستطيع بذلك استخدام برامج المحادثة المحظورة

وايضا التمتع بانترنت مفتوح وحر لانه ايضا يعمل على

كسر بروكسي المواقع وفتح المواقع المحظورة بكل سهوله

لتحميل هوت سبوت قم بفتح الرابط التالي



https://www.arabichotspotshield.com/%D9%87%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87/