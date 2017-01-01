اضخم تطبيق عربي لعمل وصفات خاصة بام وليد

السلام عليكم يوم جبتلكم تطبيق يحتوي على العديد من الشهيوات, ابهري عائلتك بأشهى المأكولات دون الولوج للانترنيت الأن يمكنك توفير الكثير من الوقت والجهد في البحث عن وصفات رمضان سهلة ومميزة، ولن تعد بحاجة إلى شراء كتب الطبخ، كل ماتحتاجينه هو هذا التطبيق المجاني! لا مزيد من البحت عل المملحات بعد الان يعتبر هذا التطبيق اضخم تطبيق عربي ممخص بالكامل للوصفات المملحات السهلة, نقدم لكم اجمل و اشهى وصفات مملحات التي تقدم في شهر رمضان الكريم و الاعياد و المناسبات بصفة عامة, الوصفات سهلة التحضير و تحتاج مواد متوفرة في كل بيت وهذا هو رابط تحميل التطبيق : momalahat.apk