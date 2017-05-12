Oukitel تنشر فيديو لهاتفها القادم k4000 Plus

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الاسبوع الماضي اعلنت شركة Oukitel انها تحضر هاتف جديد من سلسلة K4000 وهو نسخة محسنة ومطورة من ناحية المواصفات والتصميم وهو الهاتف k4000 Plus فقامت بنشر فيديو عن الهاتف الجديد مواصفات الهاتف شاشة بحجم 5 انش بدقة HD مع نظام حماية قوي ضد الخدوش والكسر اطار الهاتف مصنوع من المعدن المصقول لكي يعطي جمالية وقوة في التصميم غطاء الهاتف من الخلف مصنوع من البولي كربون الذي يتحمل الصدمات الذاكرة الداخلية 16 غيغا والذاكرة العشوائية 2 غيغا بطارية كبيرة بحجم 4100 ميلي امبير معالج رباعي النواة من شركة ميدياتيك وتم اضافة العديد من المميزات لنظام الهاتف من اجل توفير استهلاك الطاقة وذلك لكي تصمد البطارية وقت اطول اثناء الاستخدام الهاتف سيحظى بانتشار قوي وخاصة ان سعره سيكون اقل من 100 دولار -----------------------------