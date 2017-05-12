Oukitel تنشر فيديو لهاتفها القادم k4000 Plus

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏12 ماي 2017 على 07:59.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في الاسبوع الماضي اعلنت شركة Oukitel انها تحضر هاتف جديد من سلسلة K4000

    وهو نسخة محسنة ومطورة من ناحية المواصفات والتصميم

    وهو الهاتف k4000 Plus


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    فقامت بنشر فيديو عن الهاتف الجديد



    مواصفات الهاتف

    شاشة بحجم 5 انش بدقة HD مع نظام حماية قوي ضد الخدوش والكسر

    اطار الهاتف مصنوع من المعدن المصقول لكي يعطي جمالية وقوة في التصميم

    غطاء الهاتف من الخلف مصنوع من البولي كربون الذي يتحمل الصدمات

    الذاكرة الداخلية 16 غيغا والذاكرة العشوائية 2 غيغا

    بطارية كبيرة بحجم 4100 ميلي امبير

    معالج رباعي النواة من شركة ميدياتيك

    وتم اضافة العديد من المميزات لنظام الهاتف من اجل توفير استهلاك الطاقة

    وذلك لكي تصمد البطارية وقت اطول اثناء الاستخدام

    الهاتف سيحظى بانتشار قوي وخاصة ان سعره سيكون اقل من 100 دولار



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    أسير نفسي معجب بهذا.
    M-MAX, ‏12 ماي 2017 على 07:59
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏12 ماي 2017 على 08:41
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