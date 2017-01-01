Oukitel تنشر فيديو لهاتف K10000 Pro مع كامل المواصفات ..

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏12 ماي 2017 على 08:14.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    بعد ان اعلنت شركة Oukitel عن الهاتف العملاق K10000 Pro في الفترة السابقة

    وهو الهاتف الملقب بملك الهواتف لانه يحوي بطارية ضخمة بحجم 10000 ميلي امبير

    وهو نسخة مطورة ومحسنة للاصدار السابق K10000

    فتم تغيير التصميم وتطوير المواصفات بشكل كبير

    فقامت الشركة بنشر فيديو توضيحي حول هذا الهاتف :




    [​IMG]



    هذا الهاتف الذي يحمل مواصفات قوية ومميزة

    منها حجم الشاشة 5.5 انش بدقة Full HD

    مع وجود طبقة حماية من الكسر والخدوش

    من ناحية التصميم فهو يملك تصميم مميز جدا وتم استخدام نوعية من الجلد الاسترالي في الغطاء الخلفي

    وايضا من ناحية المواصفات القوية التي يملكها

    وهذا جدول فيه كامل المواصفات :

    [​IMG]


    وسيتم اطلاق الهاتف في الاول من الشهر القادم

    وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة :

    www.oukitel.com

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    M-MAX, ‏12 ماي 2017 على 08:14
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏12 ماي 2017 على 08:40
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