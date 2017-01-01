Oukitel تنشر فيديو لهاتف K10000 Pro مع كامل المواصفات ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان اعلنت شركة Oukitel عن الهاتف العملاق K10000 Pro في الفترة السابقة وهو الهاتف الملقب بملك الهواتف لانه يحوي بطارية ضخمة بحجم 10000 ميلي امبير وهو نسخة مطورة ومحسنة للاصدار السابق K10000 فتم تغيير التصميم وتطوير المواصفات بشكل كبير فقامت الشركة بنشر فيديو توضيحي حول هذا الهاتف : هذا الهاتف الذي يحمل مواصفات قوية ومميزة منها حجم الشاشة 5.5 انش بدقة Full HD مع وجود طبقة حماية من الكسر والخدوش من ناحية التصميم فهو يملك تصميم مميز جدا وتم استخدام نوعية من الجلد الاسترالي في الغطاء الخلفي وايضا من ناحية المواصفات القوية التي يملكها وهذا جدول فيه كامل المواصفات : وسيتم اطلاق الهاتف في الاول من الشهر القادم وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة : www.oukitel.com --------------------------------