ما هو نظام جوجل الجديد "FUCHSIA OS" الذي يهدد نظام الأندرويد

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة 7oussam, ‏12 ماي 2017 على 18:18.

  1. 7oussam

    7oussam :: عضو منتسِب ::

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    قامت جوجل مؤخرا بالكشف عن نظامها تشغيل جديد "Fuchsia OS" ، والذي سيظهر في اجهزة الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية مستقبلا
    النظام الجديد "Fuchsia OS" سيكون مبني على نواة جديدة تماما تسمى "Magenta" والتي عملت عليها جوجل لمدة سنة تقريبا ، وستكون منفصلة على لينكس على عكس الاندرويد .

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    الصورة في الأعلى توضح أن هذا النظام الجديد سيعتمد على قذيفة رسومية جديدة تماما تسمى رمزيا بأرماديلو، كما انها مكتوبة بلغة البرمجة الخاصة بجوجل Dart
    هذا الفيديو القصير يوضح لك كيف ستكون هذا الانشر الجديد " التصميم أولي ونسخة تجربية " :



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    7oussam, ‏12 ماي 2017 على 18:18
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