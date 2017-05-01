ما هو نظام جوجل الجديد "FUCHSIA OS" الذي يهدد نظام الأندرويد

قامت جوجل مؤخرا بالكشف عن نظامها تشغيل جديد "Fuchsia OS" ، والذي سيظهر في اجهزة الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية مستقبلاالنظام الجديد "Fuchsia OS" سيكون مبني على نواة جديدة تماما تسمى "Magenta" والتي عملت عليها جوجل لمدة سنة تقريبا ، وستكون منفصلة على لينكس على عكس الاندرويد .

الصورة في الأعلى توضح أن هذا النظام الجديد سيعتمد على قذيفة رسومية جديدة تماما تسمى رمزيا بأرماديلو، كما انها مكتوبة بلغة البرمجة الخاصة بجوجل Dartهذا الفيديو القصير يوضح لك كيف ستكون هذا الانشر الجديد " التصميم أولي ونسخة تجربية " :